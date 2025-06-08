Выплаты за ранение или гибель военных: украинцам рассказали, как быстро оформить помощь

В Украине, чтобы получить выплаты за ранение или гибель военного, нужно подать полный пакет документов в командование части или ТЦК. Сумма помощи может достигать более 1,2 млн грн, но чаще всего задержки возникают из-за ошибок в документах.

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Об этом рассказал начальник Управления обеспечения выплаты единовременной денежной помощи полковник Сергей Саенко. Военнослужащие, получившие ранения во время службы, а также семьи погибших защитников Украины имеют право на единовременную денежную помощь от государства.

Чтобы получить эти средства без лишних задержек, нужно правильно подготовить документы и обратиться в уполномоченный орган или в командование воинской части, или в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования) по месту регистрации. Военнослужащий должен:

обратиться с рапортом к командиру части;

приложить:

копию справки МСЭК или решения ЭКОПФО;

копию заключения ВВК о причинах ранения;

копию справки командира об обстоятельствах травмы;

копии паспорта, ИНН, согласие на обработку персональных данных.

Если лицо уже не на службе, то документы следует подать через ТЦК и СП. На оформление решения предусмотрено до 90 дней, если все документы правильные. Чаще всего задержки возникают из-за несоответствия выводов между МСЭК, ВВК и командованием части. Если данные расходятся - документы возвращают на доработку.

Сколько платят за инвалидность в 2025 году

Выплата зависит от группы инвалидности и причин ее наступления. В случае ранения при исполнении обязанностей:

І группа – 1 211 200 грн;

ІІ группа – 908 400 грн;

ІІІ группа – 757 000 грн.

В случае инвалидности вследствие заболевания во время службы:

І группа – 363 360 грн;

ІІ группа – 272 520 грн;

ІІІ группа – 211 960 грн.

В случае частичной потери трудоспособности (от 5% до 30%) размер помощи считается от суммы 211 960 грн пропорционально проценту. Например, при 20% потери – это 42 392 грн. Для семей погибшего предусмотрен упрощенный порядок в соответствии с постановлением КМУ №168. Нужно предоставить:

заявление;

согласие на обработку персональных данных;

копии паспорта и ИНН;

справку об отсутствии судимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ввели помощь для похищенных или принудительно депортированных Россией детей. Теперь после возвращения на подконтрольную властям территорию они смогут получить от государства 50 тыс. грн. Для этого их законному представителю нужно обратиться в Государственную службу по делам детей.

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