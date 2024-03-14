Выплаты урезали в разы, а жилье больше не "безлимит": страна ЕС ввела жесткие правила для украинцев

В Ирландии, которая переживает наплыв украинцев одновременно с нехваткой жилья, с 14 марта вступили в силу новые правила для новоприбывших беженцев. Тех украинцев, которые теперь надумают переехать в эту страну, будут размещать в государственное жилье только на 90 дней, а не бессрочно, как это было ранее. Также в 5,5 раза были сокращены выплаты.

Об этом сообщает ирландские издание The Journal, ссылаясь на данные правительства страны. Так, новоприбывшим украинцам, которые остановятся в бесплатном жилье будут выплачивать не 220 евро в неделю, а 38,8 евро на одного взрослого человека.

Т.е. помощь в гривневом эквиваленте урезали примерно с 9,2 тыс. грн до 1,6 тыс. грн. Ребенок при этом будет получать 28,9 евро в неделю (около 1,2 тыс. грн).

Если беженец вызжает из государственного жилья и арендует квартиру, комнату или дом самостоятельно, он может претендовать на более высокие выплаты. Кроме того, уже прибывшие в Ирландию беженцы из Украины (более 100 тыс. человек) продолжат получать по 220 евро на взрослого в неделю.

Как уже объясняли власти страны, главная проблема заключается в том, что украинцы из других стран ЕС переезжают в Ирландию именно ради высоких государственных выплат. "Мы не хотим, чтобы эта страна (Ирландия. – Ред.) была более привлекательной, чем любая другая европейская страна. Мы рады делать все необходимое для поддержки. Но мы не можем быть более привлекательными, чем другие европейские страны", – объясняла инициативу министр соцзащиты Ирландии Хизер Хамфрис.

При этом Хамфрис не исключила, что в будущем сокращение госвыплат может затронуть и "старых" украинских беженцев в этой стране. "Любого, кто находится в предоставленном государством жилье, независимо от того, в какую дату он прибыл", – отмечала министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не будет стимулировать возвращение украинских беженцев домой. Польские работодатели заинтересованы в том, чтобы работающие украинцы оставались в этом стране поэтому, вероятно, будут их уговаривать не уезжать. В то же время, Польша – не то место, где можно комфортно жить на выплаты и льготы.

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