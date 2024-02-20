Выплаты переселенцам перевели на новые правила: юристы объяснили важные нюансы

В Украине с 1 марта 2024 года при назначении выплат переселенцам (ВПЛ) будут действовать новые правила расчета доходов. В большинстве случаев рассматривать будут совокупный доход всех членов семьи, но есть и ряд исключений.

Основным критерием будет получение дохода менее 9444 грн на одного члена семьи, объяснила юристка организации "Донбасс SOS" Богдана Гончар, передает "Суспільне". По ее словам, теперь при решении, продолжать ли выплаты ВПЛ, будут рассматривать доход всей семьи и ее финансовую платежеспособность.

Так, семьи ВПЛ с 1 марта имеют право на социальную выплату, если доход семьи менее 9444 гривен на человека и в случае, когда в составе семьи есть неработающий, а также если семья:

ухаживает за ребенком до 14 лет, или за тремя и более детьми до 18 лет и при этом семья живет в зоне боевых действий;

проживает с семьей на относительно безопасной территории и ухаживает за ребенком, который учится онлайн частично или полностью, потому что отсутствуют места в садике или школе;

зарегистрировалась в центре занятости и имеет ребенка, посещающего заведения дошкольного образования/общего среднего/профессионального или высшего образования;

ухаживает за человеком с I группой инвалидности, или с I или II группой инвалидности, связанной с психическим расстройством;

ухаживает за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или за ребенком, больным тяжелыми перинатальными поражениями, или ухаживает за человеком, которому 80 лет и более;

в течение последних 6 месяцев открыла ФЛП, получила грант на собственный бизнес и имеет ребенка в возрасте до 14 лет.

При этом для пенсионеров правила несколько другие. "Пенсионер спросил: например у него пенсия 11 тысяч, у его жены – 5 тысяч гривен, если суммарно сложить эти деньги – будет 16 тысяч. Мы делим на два, получается 8 тысяч. Мы понимаем, что это меньше 9444 грн. Но в этом случае мы должны разграничивать мужа отдельно, его жену – отдельно. То есть жене будет продолжена автоматически выплата, муж, к сожалению, не подпадает под эту категорию", – рассказала Гончар.

Есть и другие исключения. В частности без учета размера дохода помощь смогут получать:

беременные после 30-й недели (об этом должна быть запись в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения или справка лечебно-профилактического учреждения установленного образца);

после 30-й недели (об этом должна быть запись в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения или справка лечебно-профилактического учреждения установленного образца); дети до 14 лет, которые сменили место жительства: "Малолетний ребенок до 14 лет по заявлению лица, которое находится в семейных, семейных отношениях, подтвержденных документально, также имеет право на продление выплат без привязки к дате перемещения и дохода", – отметила Гончар.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом части ВПЛ автоматически продлят выплаты после 1 марта. Речь идет о четком списке категорий получателей.

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