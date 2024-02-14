Части украинцев автоматически продлили выплаты, но не всем: что делать переселенцам

В Украине в конце января правительство приняло решение автоматически продлить выплаты всем внутренне перемещенным лицам до 1 марта. Также существуют категории переселенцев, для которых продление выплат еще на 6 месяцев также возможно, но следует обратиться в органы социальной защиты населения с заявлением.

Об этом говорится в материале "Юридического советчика для ВПЛ". По способу продления выплат ВПЛ они делятся на тех, кому выплаты продолжат по заявлению, поданному в собственных интересах (выплаты "на себя") и тем, кому выплаты продолжат на семью по заявлению одного из членов семьи.

Что касается первой категории, на выплату пособия на второй шестимесячный период на основании подачи заявления на назначение пособия имеют право отдельные категории переселенцев. Например, это может быть малолетний ребенок, то есть ребенок до 14 лет, прибывший без сопровождения законного представителя. Заявление в интересах ребенка может подать:

лицо, которое находится в семейных/семейных отношениях при наличии документа, подтверждающего такие отношения с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения;

лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей, заверенного органом опеки и попечительства;

лицо, в семье которого временно устроен ребенка, оставшегося без родительской опеки, при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве.

Также подать заявление на продление выплат может:

беременная женщина после 30-й недели беременности (27-й недели беременности – для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС). Заявление подается лично. Факт нетрудоспособности подтверждается информацией о номере записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения о сформированном медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды" или справкой лечебно-профилактического учреждения установленного образца;

лицо, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственную социальную помощь в соответствии с законодательством. Заявление подается лично. Выплаты будут продолжены при условии, что среднемесячный совокупный доход такого лица за последние три месяца не превышает в 2024 г. – не более 9444 грн/месяц. Исключение: лица с инвалидностью I и II группы – для них выплата пособий продолжается автоматически.

По результатам удовлетворения заявления одной из указанных категорий лиц помощь будет продлена непосредственно заявителю. Члены их семей будут иметь право на продление выплат на общих основаниях и заявление придется подавать отдельно.

Продолжение выплат по указанным выше основаниям имеют право все ВПЛ, то есть:

те, кто продолжал получать пособие после июльских изменений в порядке получения пособия (например, малолетние дети, прибывшие без сопровождения с 2022 года и т.п.);

те, кто начал получать пособие с 1 августа 2023 г.;

получившие право на повторную выплату пособия в связи с очередным перемещением.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине не отменят социальные выплаты гражданам даже если ситуация с помощью США будет критической. В таком случае могут сократить финансирование по другим направлениям, но "социалку" не будут трогать.

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