Выплаты до 460 тыс. грн: украинским военным готовят новые контракты

В Украине действующим пехотинцам будут предлагать 10-месячные контракты, новобранцам – 14-месячные, со средним денежным обеспечением около 300 тыс. грн и максимально возможными выплатами до 460 тыс. грн. Правительство делает ставку на резкое повышение зарплат как главный инструмент удержания военных в строю и снижения СЗЧ (самовольное оставление части).

Об этом в эфире медиа заявил член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, комментируя подготовку комплексной реформы ВСУ. По его словам, ключевой идеей реформы являются не только организационные изменения, речь идет о том, что система должна одновременно решать несколько критических проблем:

повысить уровень мобилизации;

уменьшить случаи самовольного оставления части (СЗЧ);

обеспечить реальный рост денежного обеспечения;

сделать службу более прогнозируемой и управляемой через контракты;

сохранить боевой состав, особенно пехоту, которая находится на передовой длительное время.

Одним из наиболее заметных изменений станет введение новых контрактных моделей для военнослужащих. В частности, предлагается:

10-месячные контракты для действующих пехотинцев;

14-месячные контракты для новобранцев.

Идея заключается в том, чтобы сделать службу более структурированной и понятной по срокам, а также дать военным четкое представление о горизонте службы и возможность планировать свою жизнь после завершения контракта. Отдельно подчеркивается, что такие контракты будут доступны для всех категорий военнослужащих без исключения.

Важнейшей частью будущих изменений, по словам нардепа, является именно уровень оплаты труда военных. Федиенко отметил, что главный фокус реформы – это пехотинец, который находится на передовой длительное время и часто работает в условиях физического и психологического истощения.

В таких условиях, по его словам, военный или продолжает службу несмотря на усталость, или может оказаться перед выбором между демобилизацией, лечением или даже самовольным оставлением части. Именно поэтому новая система денежного обеспечения должна стать инструментом удержания военных в строю.

Наиболее обсуждаемой частью реформы стали именно цифры выплат. По предварительным оценкам, которые озвучил Федиенко:

средний уровень денежного обеспечения по контракту составит около 300 000 грн;

максимальные выплаты могут достигать до 460 000 грн.

Суммы касаются именно контрактной модели службы, которая рассматривается как инструмент стимулирования и удержания личного состава, особенно на наиболее опасных направлениях. Кроме зарплат и контрактов, реформа предусматривает изменения во внутренней структуре управления военными подразделениями. В частности:

разрешается перевод между подразделениями без дополнительного согласования в пределах одного корпуса;

перевод между различными корпусами возможен по согласованию;

вводятся механизмы более прогнозируемой демобилизации для отдельных категорий военных.

Отдельный акцент делается на том, чтобы военнослужащий, который длительное время находится на передовой, имел реальную возможность завершить службу после контрактного периода. Еще один важный блок – уменьшение случаев самовольного оставления части (СЗЧ). По замыслу реформы, именно сочетание высоких зарплат, четких контрактов и понятных сроков службы должно снизить мотивацию к бегству из подразделений и повысить дисциплину в армии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров Украины подготовил изменения в госбюджет-2026, которые предусматривают существенное увеличение расходов на сектор безопасности и обороны. В частности, дополнительно 174,3 млрд грн планируют направить на денежное обеспечение военнослужащих.

