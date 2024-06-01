"Вынужденный временный шаг": "Укрзалізниця" сообщила об изменениях в курсировании нескольких поездов

С 23 июня по 31 августа поезда №23 Киев — Хелм, №93/94 Харьков — Хелм и №120 Хелм — Днепр будут курсировать до/с пограничной станции Дорохуск. Это связано с проведением ремонтных работ на станции Хелм в Польше.

Пассажиры, которые будут путешествовать по этим поездам, будут проходить погранично-таможенный контроль традиционным образом: в поезде "Укрзализныци". "Пересадка на станции Дорохуск - вынужденный временный шаг, поэтому станция будет доступна только для согласованной пересадки между двумя поездами без возможности покинуть станцию другим видом транспорта (эта опция сохранится на станции Хелм, через которую будет проезжать пересадочный польский поезд)", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Пересадка на польский поезд в/из Варшавы будет осуществляться на станции Дорохуск следующим образом:

Смена 1: Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31.

Смена 2: Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

Польские железнодорожники помогут пассажирам осуществить пересадку с одного поезда на другой. Поезда №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм, №24 Хелм — Киев будут курсировать на станцию Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев — Варшава — Киев перемен также не претерпевает.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" запускает модернизированный электропоезд на важном маршруте Львов – Ровно. В нем, среди прочего, будут розетки для зарядки гаджетов и столики для пеленания.

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