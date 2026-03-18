Вымогала 2 млн грн взятки с прифронтового бизнеса: в Украине разоблачили чиновницу налоговой

На Сумщине чиновницу налоговой разоблачили на вымогательстве 2 млн грн взятки с предприятия в прифронтовой зоне, из которых она успела получить 1,5 млн грн. Ее задержали и объявили подозрение, а правоохранители сейчас устанавливают других возможных участников коррупционной схемы.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Речь идет о начальнице одного из главных управлений Государственной налоговой службы Украины в Сумской области. Именно она, по версии правоохранителей, организовала схему незаконного обогащения, используя служебное положение.

Как установило следствие, чиновница действовала не самостоятельно, а по предварительному сговору с другими должностными лицами. Они выдвинули представителю частного предприятия требование – передать 2 миллиона гривен неправомерной выгоды. Взамен обещали:

"успешное" прохождение налоговой проверки;

отсутствие искусственных препятствий в деятельности компании;

фактическое "спокойное" ведение бизнеса без давления со стороны контролирующих органов.

Особый цинизм ситуации заключается в том, что речь идет о предприятии, которое работает на прифронтовой территории, где бизнес и без того сталкивается с многочисленными рисками и вызовами. Правоохранители задокументировали передачу части средств. После получения 1,5 миллиона гривен чиновницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас ей уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – это получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или по предварительному сговору группой лиц. Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают:

полный круг лиц, причастных к коррупционной схеме;

возможные другие эпизоды вымогательства взяток;

масштабы незаконной деятельности в пределах этого управления.

Также решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. В случае доказательства вины ей грозит серьезное наказание, включая лишение свободы.

