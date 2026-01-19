Выманили у пенсионерки более 100 тыс. грн: как украинцам не стать жертвой распространенной схемы

В Тернополе телефонные мошенники, представившись работниками полиции, напугали пенсионерку вымышленной историей о задержании дочери и заставили ее перечислить 107 тысяч гривен. Схема работает из-за стресса и срочности, а уберечься можно, сразу прервав разговор, проверив информацию у родственников и позвонив на 102, не переводя никаких средств незнакомцам.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области. Согласно данным, к женщине позвонил неизвестный мужчина, который назвался правоохранителем.

Он сообщил, что дочь пенсионерки якобы находится в отделении полиции и может быть привлечена к ответственности. Единственный способ "решить вопрос", по словам псевдополицейского нужно срочно передать деньги.

Разговор строился так, чтобы не дать женщине времени на размышления, ведь собеседник говорил быстро, настаивал на конфиденциальности и постоянно подчеркивал "срочность ситуации". Находясь в состоянии сильного стресса и страха за ребенка, пенсионерка поверила услышанному и через банковские терминалы перечислила 107 тысяч гривен на счета, которые продиктовали мошенники.

Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Подобные преступления являются одной из самых распространенных схем телефонного мошенничества в Украине. Ее основа – психологическое давление и игра на эмоциях, поэтому мошенники:

звонят преимущественно пожилым людям;

представляются полицейскими, следователями или врачами;

сообщают о якобы ДТП, задержании или других проблемах с близкими;

требуют деньги за "невозбуждение дела", "лечение" или "решение вопроса".

Ключевой элемент схемы – изоляция жертвы, мошенники настаивают, чтобы человек никому не звонил и не советовался с родственниками, объясняя это "тайной следствия" или угрозой ухудшения ситуации. Правоохранители в очередной раз подчеркивают, что настоящие работники полиции никогда не звонят с требованиями передать или перечислить деньги.

Никакие вопросы, связанные с родственниками, не "решаются" через банковские терминалы или наличными. По факту мошенничества открыто досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению, и проверяет движение средств. Правоохранители советуют придерживаться простых, но эффективных правил безопасности:

если вам звонят и сообщают о задержании или беду с родственником – немедленно прервите разговор;

самостоятельно позвоните близкому человеку и проверьте информацию;

обратитесь на линию 102 или в ближайшее подразделение полиции;

никогда не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам, независимо от того, кем они представляются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники массово маскируют обман под "легкую онлайн-работу", выманивая деньги и персональные данные украинцев из-за заманчивых обещаний быстрого заработка. Однако, реальный работодатель никогда не просит платить за работу или передавать банковские данные – в случае подозрения следует сразу обращаться в полицию.

