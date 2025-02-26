Все пенсии в Украине проиндексируют через несколько дней: названа точная формула

В Украине для более 10 млн пенсионеров с 1 марта проведут перерасчет пенсий. Пересчет будет составлять 11,5%, однако для некоторых украинцев повышение будет меньше. Дело в том, что повышать будут расчетный размер пенсии, а не полную сумму.

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Об этом говорится в постановлении правительства, которое Кабинет министров принял 25 февраля. Да, индексация пенсии в этом году состоится на 11,5%. Такой процент посчитали исходя из уровня инфляции и темпов роста зарплаты за последние три года. Минимальный размер повышения составит 100 грн, а максимальный – 1500 грн.

Повышать будут только ту пенсию, которую вам сосчитали по формуле. Проблема в том, что формульная пенсия (без всех дотяжек и доплат) для давно вышедших на пенсию устарела. Поэтому для многих прибавка будет составлять около 100 грн. При этом максимальный размер увеличения – 1500 грн.

Кому увеличат пенсию на 100 грн

Это минимальный уровень прибавки и касается небольшого количества пенсионеров, у кого сейчас размер фактической пенсии значительно больше, чем размер пенсии, который рассчитан по формуле. К примеру, если вы пенсионер, имеете полный стаж и вам уже исполнилось 65 лет, минимальный размер пенсии для вас составляет 3200 грн. Допустим, что ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 2900 грн. Однако платят вам 3200 грн, потому что закон гарантирует выплату 40% минималки тем, кто выполнил норму по стажу и достиг 65 лет.

Повышать на 11,5% будут не фактическую пенсию (3200 грн), а выплату, которая рассчитана по формуле (2900 грн). Следовательно, 11,5% от 2900 составляет 333,5 грн. То есть повысить пенсию должны всего до 3233,5 грн. Так что прибавка для вас должна составлять 33,5 грн, однако пенсию увеличат на 100 грн, то есть до 3300 грн.

Кому увеличат пенсию на 500 грн

Прибавку в размере 500 грн (и больше) могут получить украинцы, которые уже сейчас имеют расчетный (формульный) размер пенсии в размере 4347,8 грн. Отметим, что большинство украинцев получают пенсию в размере до 5000 грн. Следовательно, в лучшем случае большинство украинцев могут претендовать на прибавку в размере 500 грн.

Кому увеличат пенсию на 1500 грн

Прибавку в размере 1500 грн получают украинцы, у кого сейчас расчетный размер выплат от 13 043,4 грн. Отметим, что это абсолютное меньшинство пенсионеров. При этом речь идет именно о тех украинцах, которые вышли на пенсию по общим правилам (не специальные пенсионеры) и после расчета по формуле получили пенсию от 13043 грн.

При этом в пределах индексации увеличивать пенсии больше чем на 1500 грн не будут.

Какие пенсии получат украинцы

2,7 млн. пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, на сумму до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества).

В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. грн. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом, начиная с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев стажа.

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