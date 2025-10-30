"Время смотреть вперед": Украина и ЕС вместе решают будущее беженцев

Евросоюз (ЕС) будет предоставлять временную защиту украинским беженцам от войны до марта 2027 года. Поэтому Украина координирует с европейскими партнерами дальнейшие шаги, чтобы процесс поэтапного завершения действия Директивы ЕС о временной защите был справедливым, предсказуемым и основанным на уважении к выбору людей.

Об этом на панельной дискуссии Центра европейской политики в Брюсселе заявила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская. Она отмечает, что в любом случае все граждане Украины в ЕС должны чувствовать себя частью европейского будущего.

Совместный план Украины и ЕС

"Наша совместная работа с ЕС относительно будущих изменений для украинцев базируется на трех ключевых принципах: единстве, достоинстве и партнерстве. Единство это о поддержке связи украинцев с Родиной, друг с другом и с Европой", – сказала Гавроська.

Она напомнила, что украинцы за рубежом активно участвуют в жизни стран, которые их приютили, а не являются бременем для них. Но, чтобы и те граждане, которые решат остаться в ЕС, и те, кто вернется домой, чувствовали себя частью европейского будущего, Украина и Евросоюз должны работать вместе.

"Мы очень благодарны государствам-членам за помощь нашим людям и за то, что они предоставили им убежище. Теперь время смотреть вперед – как мы можем перейти от временной защиты к устойчивым политикам, основанным на партнерстве", – подчеркнула она", – отметила заместитель главы Минсоца.

Илона Гавронская также подчеркнула важность социальной сплоченности украинцев как за рубежом, так и в Украине. По ее словам, это необходимо для построения связей на разных уровнях: между человеком и обществом, семьей и государством, обществом и государством. Это, в свою очередь, способствует эффективной реинтеграции украинцев после возвращения из-за границы.

Что уже готовят отдельные страны ЕС

Как сообщает"Радио Свобода", не дожидаясь 2027 года, некоторые государства ЕС уже начали предлагать украинцам менять статусы. В частности Польша, которая приютила почти 1 млн украинцев, предлагает трехлетний вид на жительство тем, кто находится под временной защитой в течение года. Причем, чтобы его получить, предложение от работодателя не требуется.

В Чехии, которая также является одним из лидеров по количеству принятых беженцев, вернули условия, действовавшие до 2022 года. То есть теперь возможность изменить статус есть только у беженцев, которые являются высококвалифицированными работниками.

Также долгосрочное пребывание украинцев после сворачивания защиты обсуждают и в Германии, где приняли больше всего беженцев – более 1,23 млн. По данным местных чиновников, на немецком рынке труда уже интегрировались более трети украинцев.

