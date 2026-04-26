Возможность разбогатеть? Чего стоят монеты СССР

Несмотря на распространенное мнение, что все старые монеты – в т.ч. времен СССР – ценные, на самом деле это не так. Большинство таких копеек ни что иное, как просто куски металла, а потому хотя нумизматы и могут их купить, но за минимальную сумму – к примеру, 1 грн.

Видео дня

Дело в том, рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, что дорого продать получится лишь копейки, отчеканенные из ценных материалов. В частности, из:

Серебра.

Золота.

Однако, признал нумизмат, найти такие монеты практически нереально. Ведь в свободном доступе их практически нет.

А вот обычные советские копейки, по его словам, коллекционеры хоть и могут купить, но только за минимальную сумму – к примеру, 1 грн. И то, только если они находятся в хорошем состоянии.

"Ржавость, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил эксперт.

В то же время, подчеркнул специалист, самостоятельно определить стоит ли имеющаяся монета каких-либо денег, вряд ли возможно. Дело в том, что часто коллекционной ее делает малозаметная мелкая деталь, которую могут заметить только специалисты. Поэтому лучше показать копейку специалистам.

Найти же их можно в тематических группах и пабликах в соцсетях. За сам же осмотр, по его словам денег никто не возьмет. Ведь "на 99% монета ничего не стоит".

Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины". Там отметили:

Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы .

. Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Монета войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!