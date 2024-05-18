Вожатый собак и офицер по проведению информационных кампаний: Минобороны показало самые популярные вакансии и зарплаты

Министерство обороны опубликовало свои самые популярные вакансии, размещенные на одном из крупных кадровых порталов. Среди них: вожатый для служебных собак, проектный менеджер и такелажник.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, размещенном на официальной странице в Facebook. Так, вожатый служебных собак (в/ч А0981) может зарабатывать 20 000 гривен. "Проведение тренировок со служебными собаками, уход за собаками и их содержание в надлежащем состоянии. Выполнение распоряжений начальства и соблюдение внутренних правил", – говорится в объявлении.

Также среди вакансий есть предложение для проектного менеджера в "Азов", 12-я бригада специального назначения НГУ, денежное довольствие 25 000-28 000 гривен. Такелажник, в/ч А2788 может зарабатывать 21 000-22 000 гривен. "Погрузка/разгрузка имущества", – говорится в описании обязанностей.

Среди популярных вакансий также:

Начальник электростанции, в/ч А1942, денежное довольствие 20 000-23 000 гривен.

Командир взвода специального назначения, отдельный полк "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ, денежное довольствие 27 000 -150 000 гривен.

Водитель-химик, в/ч 1241 НГУ, денежное довольствие 21 000-121 000 гривен.

Старший сапер-гранатометчик, 43-я ОМБр ВСУ, денежное довольствие 20 000-120 000 гривен.

Боевой медик, 108-я отдельная бригада ТРО ВСУ, денежное довольствие 20 000-120 000 гривен.

Офицер по планированию и проведению информационных кампаний, Имиджево-издательский центр НГУ, денежное довольствие 20 000 -40 000 гривен.

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