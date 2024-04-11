Нардепы ввели доплаты 70 тыс. грн военным: принято постановление

Депутаты Верховной Рады 11 апреля поддержали постановление, обязывающее Кабинет министров ввести ежемесячной выплаты в 70 тыс. грн для военных, находящихся на передовой. Эта выплата станет дополнением к зарплате (20-25 тыс. грн) и боевым (100 тыс. грн).

"За" проголосовал 321 народный депутат, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк. "Парламент одобрил постановление, которое обязывает правительство одобрить постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задания)", – объяснил нардеп.

Как говорится в тексте постановления, доплата в 70 тыс. устанавливается на время действия военного положения. Выплату получат военнослужащие, которые выполняют боевые (специальные) задачи:

на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения таких задач военной частью (подразделением) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления) до ротного опорного пункта включительно;

на территории противника (в т.ч. между позициями войск противника и своих войск);

на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Норма о введении доплаты в 70 тыс. грн изначально была в законопроекте о мобилизации. Однако при внесении правок ко второму чтению ее убрали.

Также документ обязал правительство разработать законопроект о ротации в ближайшее время. Норма о которой также была исключена из законопроекта о мобилизации.

"Разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения с военной службы и медико-социальной реабилитации", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с марта изменились суммы выплат для ветеранов. Теперь эти средства будут начисляться отдельно от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

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