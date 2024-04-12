Военные "на нуле" будут получать на 70 тысяч гривень больше: правительство приняло постановление

Кабинет Министров одобрил увеличение денежного довольствия украинских военных и полицейских, защищающих страну от российского агрессора. Находящиеся на передовой чиновники теперь будут получать на 70 тыс. гривен больше.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующие правки в постановления КМУ от 28.02.2022 №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения" были внесены на заседании 12 апреля.

Таким образом, правительство выполнило постановление Верховной Рады, которое было принято накануне. Согласно тексту документа, Выплата станет дополнением к зарплате, а также боевым доплатам.

Право на доплату будут иметь военнослужащие и полицейские, которые во время действия военного положения выполняют боевые (специальные) задачи:

на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения таких задач воинской частью (подразделением) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления) в ротный опорный пункт включительно;

на территории противника (в т.ч. между позициями войск противника и своих войск);

на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Следует отметить, что норма о введении доплаты в 70 тыс. гривен изначально была в законопроекте о мобилизации. Однако за внесение правок во второе чтение ее убрали.

Также OBOZ.UA ранее сообщал, что с марта изменились суммы выплат для украинских ветеранов. Теперь эти средства будут начисляться отдельно от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Кроме того, находящимся на передовой военнослужащим один месяц службы будет уходить в выслугу за три месяца. Соответствующие изменения предусмотрены в новом мобилизационном законе №10449, принятом Верховной Радой.

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