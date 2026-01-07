Во сколько украинцам обойдется квартира в Латвии: цены на жилье существенно снизились

В 2026 году типичное жилье в Латвии стоит около 85 тыс. евро, а минимальный реалистичный бюджет для украинцев стартует от 35-60 тыс. евро без учета ремонта. К стоимости покупки следует дополнительно закладывать от 4% до 30% на налоги, сборы и обновление жилья в зависимости от его состояния.

Об этом пишет Investropa. 2026 году Латвия остается одной из самых доступных стран ЕС для покупки жилья, в частности для украинцев. Стоимость недвижимости здесь существенно ниже, чем в Западной Европе, а рынок отличается относительной стабильностью.

По состоянию на январь 2026 года медианная цена жилья в Латвии составляет около 85 тыс. евро. Именно этот показатель считают наиболее репрезентативным, ведь он отражает реальную сумму, которую платит типичный покупатель, без влияния элитных объектов.

Для сравнения, средняя цена жилья на рынке – около 120 тыс. евро, поскольку она включает дорогие квартиры в центре Риги и премиальные новостройки. Около 80% всей жилой недвижимости в 2026 году продается в диапазоне от 55 тыс. до 220 тыс. евро – именно в этих пределах обычно ищут жилье украинские покупатели.

Самый низкий реалистичный порог входа на рынок – 35-60 тыс. евро. За эти деньги можно приобрести стандартную двухкомнатную квартиру площадью 45-55 кв. м в спальных районах Риги, например в Болдерае или Кенгарагсе. Как правило, это жилье советской застройки, часто без ремонта, что означает дополнительные расходы после покупки. За бюджет около 85 тыс. евро (медианный уровень рынка) украинцы могут рассчитывать на:

двухкомнатную квартиру в жилых массивах Риги в приличном состоянии;

меньшую, но отремонтированную квартиру в популярных районах вроде Агенскалнса.

В среднем по стране жилье в 2026 году стоит около 1 350 евро за кв. м в старом фонде и примерно 1 750 евро за кв. м в новостройках. Разница между районами существенная. В престижных локациях Риги – Вецриге (Старый город) и Центре цены колеблются от 2 900 до 7 000 евро за кв. м. Зато в отдаленных жилых массивах, таких как Болдерая, квартиры можно найти за 630-750 евро за кв. м.

Новые дома в Латвии в 2026 году в среднем на 60% дороже старого жилого фонда. Для украинцев, которые покупают жилье для собственного проживания, старые квартиры часто выглядят более дешевым вариантом на старте, но требуют дополнительных инвестиций в ремонт. Отдельная статья расходов – налоги, сборы и ремонт. В 2026 году дополнительные расходы составляют:

4-8% от цены для готовой новостройки;

от цены для готовой новостройки; 6-12% для жилья с легким ремонтом;

для жилья с легким ремонтом; 15-30% для старых квартир, требующих капитального обновления.

Например, если украинец покупает квартиру за 170 тыс. евро, стоит заложить 5-6 тыс. евро на налоги и нотариальные услуги и 10-25 тыс. евро на ремонт (при необходимости). В итоге фактическая сумма покупки может вырасти до 185-201 тыс. евро.

В 2026 году разница между ценой в объявлении и реальной ценой продажи составляет в среднем около 6%. Наибольшие скидки возможны для старых квартир без ремонта или объектов в менее популярных районах. По сравнению с 2025 годом, цены на недвижимость в Латвии выросли примерно на 4% в номинальном измерении, но с учетом инфляции остались почти на том же уровне.

