'Видим, что это работает': Зеленский анонсировал новые программы поддержки украинцев в 2026 году

Зимние программы правительства по поддержке украинцев "действительно работают". Они были разработаны по зарубежным аналогам развитых стран, и уже в следующем году таких программ станет еще больше.

Об этом 23 декабря рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного обращения к стране. Украинский лидер подчеркнул, что заявки на получение такой поддержки надо оформить до Рождества.

Что сказал президент

"Обсудили первые результаты нашей программы зимней поддержки. Уже почти 18 миллионов дали заявку на зимнюю поддержку (завтра можем выйти на такое количество)" – рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что заявку на помощь надо оформить до Рождества, и 24 декабря – "последний день оформления заявок на нынешнюю зимнюю поддержку". Однакосредства "можно будет использовать до июня, то есть каждый из этих почти 18 миллионов украинцев успеет воспользоваться программой", пояснил президент.

"Мы видим, что такие формы поддержки действительно работают – прямая поддержка, и не только в нашей стране. Америка, Европа, другие части мира так или иначе формируют свои программы прямой поддержки. На следующий год предусмотрим новые", – рассказал Владимир Зеленский.

Как подать заявку через Дию

зайти в приложение Дія;

выбрать "Сервисы" → "Зимняя поддержка" → "Зимняя 1000 грн";

заполнить данные и выбрать карту "Национальный кэшбек";

после подтверждения заявка автоматически попадает в обработку.

Как подать заявку на 1000 гривен без Дии

Таким образом выплату могут получить те, кто не имеет смартфона, проживает в местностях с нестабильным интернетом или относится к маломобильным группам.

Можно обратиться в любое отделение "Укрпочты" или подать заявку через почтальона.

Срок подачи заявок – с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделения, работает горячая линия 0 800 300 545.

Пенсионеры и получатели соцвыплат получат 1000 гривен автоматически на специальный счет

Кто может получить выплату

Все украинцы, которые находятся на территории Украины.

Заявку за несовершеннолетних детей подают родители или опекуны – Дія автоматически подтягивает свидетельство о рождении.

На что можно потратить выплату

Коммунальные услуги по оплате коммунальных услуг .

. Лекарства и медсредства.

и медсредства. Продукты питания в торговых сетях (кроме подакцизных).

в торговых сетях (кроме подакцизных). Украинские книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Почтовые услуги почтовые услуги .

. Благотворительность.

Средства будут действительны до конца июня 2026 года. Но при этом их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кэшбеком" в сетях "Сильпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23", "Сими", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен в более 1160 магазинах по всей Украине.

