Остался только день: как не упустить последний шанс получить "тысячу Зеленского"

В Украине истекает время для подачи заявок для участия в программе "Зимняя поддержка" и получить от государства выплату в размере 1000 гривен. Это можно сделать до 24 декабря включительно – онлайн или через "Укрпочту".

Видео дня

Об этом напомнили в Дії. Отмечается, что к программе уже присоединились более 17 млн украинцев – большая часть из них уже получила свои выплаты.

Как подать заявку через Дію

зайти в приложение Дія;

выбрать "Сервисы" → "Зимняя поддержка" → "Зимняя 1000 грн";

заполнить данные и выбрать карту "Национальный кэшбэк";

после подтверждения заявка автоматически попадает в обработку.

Как подать заявку на 1000 гривен без Дии

Таким образом выплату могут получить те, кто не имеет смартфона, проживает в местностях с нестабильным интернетом или относится к маломобильным группам.

Можно обратиться в любое отделение "Укрпочты" или подать заявку через почтальона.

или подать заявку через почтальона. Срок подачи заявок – с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.

Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделения, работает горячая линия 0 800 300 545.

Пенсионеры и получатели соцвыплат получат 1000 гривен автоматически на специальный счет

Кто может получить выплату

Все украинцы, которые находятся на территории Украины.

Заявку за несовершеннолетних детей подают родители или опекуны – Действие автоматически подтягивает свидетельство о рождении.

На что можно потратить выплату

Коммунальные услуги по оплате коммунальных услуг .

. Лекарства и медсредства.

и медсредства. Продукты питания в торговых сетях (кроме подакцизных).

в торговых сетях (кроме подакцизных). Украинские книги и другая печатная продукция.

и другая печатная продукция. Почтовые услуги почтовые услуги .

. Благотворительность.

Средства будут действительны до конца июня 2026 года. Но при этом их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кэшбеком" в сетях "Сильпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23", "Сими", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен в более 1160 магазинах по всей Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейкии!