Остался только день: как не упустить последний шанс получить "тысячу Зеленского"
В Украине истекает время для подачи заявок для участия в программе "Зимняя поддержка" и получить от государства выплату в размере 1000 гривен. Это можно сделать до 24 декабря включительно – онлайн или через "Укрпочту".
Об этом напомнили в Дії. Отмечается, что к программе уже присоединились более 17 млн украинцев – большая часть из них уже получила свои выплаты.
Как подать заявку через Дію
- зайти в приложение Дія;
- выбрать"Сервисы" → "Зимняя поддержка" → "Зимняя 1000 грн";
- заполнить данные и выбрать карту "Национальный кэшбэк";
- после подтверждения заявка автоматически попадает в обработку.
Как подать заявку на 1000 гривен без Дии
- Таким образом выплату могут получить те, кто не имеет смартфона, проживает в местностях с нестабильным интернетом или относится к маломобильным группам.
- Можно обратиться в любое отделение "Укрпочты" или подать заявку через почтальона.
- Срок подачи заявок – с 18 ноября по 24 декабря 2025 года.
- Для тех, кто не может самостоятельно добраться до отделения, работает горячая линия 0 800 300 545.
- Пенсионеры и получатели соцвыплат получат 1000 гривен автоматически на специальный счет
Кто может получить выплату
- Все украинцы, которые находятся на территории Украины.
- Заявку за несовершеннолетних детей подают родители или опекуны – Действие автоматически подтягивает свидетельство о рождении.
На что можно потратить выплату
- Коммунальные услуги по оплате коммунальных услуг.
- Лекарства и медсредства.
- Продукты питания в торговых сетях (кроме подакцизных).
- Украинские книги и другая печатная продукция.
- Почтовые услуги почтовые услуги.
- Благотворительность.
Средства будут действительны до конца июня 2026 года. Но при этом их нельзя снять наличными в банкомате или перевести на свой или чужой банковский счет.
Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы уже могут воспользоваться "Национальным кэшбеком" в сетях "Сильпо", "Фора", THRASH!, Fozzy, "Близенько", Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сим23", "Сими", а также на маркетплейсе MAUDAU. Всего на старте расчет государственными средствами был доступен в более 1160 магазинах по всей Украине.
