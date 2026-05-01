Вакансий становится больше, но зарплаты падают: как в Украине изменился рынок труда для айтишников

Украинские IT-компании больше не нанимают массово, а закрывают конкретные потребности. Эти метаморфозы уже сказались и на зарплатах – оклады начинающих (junior) упали и эксперты считают, что и в дальнейшем будут падать, специалистам среднего уровня (middle) также предсказывают проседание окладов, и только старшие специалисты (senior) могут рассчитывать на стабильные или даже увеличенные оклады.

Видео дня

Главными рисками для зарплат эксперты называют дальнейшее сокращение заказов от иностранных компаний, а также военные риски и связанную с ними неопределенность. Но свою роль играет также перенасыщенность рынка специалистами, что уменьшило дефицит кадров и повысило конкуренцию за вакансии, пишет издание "Минфин".

Для многих украинских айтишников, особенно начинающих, которые массово переквалифицировались на модную и доходную профессию с началом войны, такие изменения стали неприятным сюрпризом. Эти тенденции особенно заметны в направлениях искусственного интеллекта (ИИ) и Data,

Так, Middle Node.js раньше платили 4 тыс. долларов, сейчас – 3 900 долларов. Для UI/UX Middle оклады снизились с 3 500 до 3 300 долларов.

У специалистов уровня PHP, React. DevOps оклады остаются стабильными. А, например, вознаграждения для Senior ML Engineer за последний год выросли на 22% – с 5 750 до 7 000 долларов в месяц.

Для Lead-уровня это уже 8 500 долларов. Senior Blokchain Developer в среднем получают 6 400 долларов, это на 28% больше, чем в прошлом году, об этом говорит говорит говорит CEO R&D компании Alcor и представитель ассоциации IT Ukraine в США Дмитрий Овчаренко.

Опрос "Социополиса" показывает, что эксперты настроены пессимистично относительно зарплат:

40,9% считают, что ближайшие 1-2 года оклады специалистов практически не изменятся;

36,4% – предусматривают дальнейшее сокращение;

лишь 18,2% – ожидают роста.

Последние рассчитывают, что из-за выезда за границу и мобилизации айтишников в Украине может возникнуть их дефицит, что и должно, по их мнению, заставить работодателей платить больше.

Однако более половины экспертов считают, что тенденция сокращения зарплат продлится до конца войны. 36,3% – прогнозируют общий спад еще в течение трех лет после окончания военного положения.

Больше всего проблем с зарплатами и в дальнейшем будет у junior – почти 70% опрошенных считают, что ставки и в дальнейшем будут падать. Для middle предсказывают также небольшое проседание окладов. И только старшие специалисты senior, по мнению опрошенных экспертов, могут рассчитывать на стабильные или даже увеличенные оклады.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!