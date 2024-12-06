В "Укрпочте" не признали паспорт в "Дії": клиент обратился в суд и получил денежную компенсацию морального вреда

Светловодский горрайонный суд Кировоградской области обязал "Укрпочту" заплатить клиенту 5350 грн перевода, который ему отказались выдавать в отделении, а также 2000 грн морального ущерба. Как утверждает истец, сотрудники "Укрпочты" отказались выдавать перевод после предъявления паспортных данных в приложении "Дія".

Видео дня

Об этом идет речь в решении суда, с которым ознакомился OBOZ.UA. "Истец прибыл в отделение АО "Укрпочта" № 27500, где предъявил оператору свои паспортные данные в приложении "Дія", однако ему было отказано в выдаче причитающихся ему средств со ссылкой на то, что данных приложения "Дія" недостаточно и он должен предъявить оригинал паспорта", – говорится в материалах дела.

Поскольку оригинала ID-карты у истца с собой не было, он повторно прибыл в указанное отделение с оригиналом паспорта в форме ID-карты, предъявленной оператору, на что ему повторно было отказано в выплате денежного перевода и, кроме оригинала паспорта, оператор потребовал его бумажную копию, предложив истцу пойти в другое учреждение, где сделать бумажную копию паспорта и принести в отделение АО "Укрпочта". Считая такие действия работников отделения № 27500 АО "Укрпочта" неправомерными, истец в этот же день обратился в горячую линию АО "Укрпочта" с требованием разрешить ситуацию в его пользу, однако этого не произошло.

В "Укрпочте" ответили: "Оператором почтового отделения было предоставлено разъяснение истцу о необходимости осуществления верификации лица получателя путем предоставления оригинала документа, устанавливающего личность или формирования в приложении "Дія" QR-кода на выполнение требований законодательства о финансовом мониторинге".

Однако в ответ истец заявил, что он предоставлял работникам "Укрпочты" подтверждение своего лица путем формирования в приложении Дія соответствующего QR-кода, однако такая форма верификации его лица не удовлетворила работников Укрпочты.

Суд рассмотрел материалы дела и решил: "взыскать с Акционерного общества "Укрпочта" 5350 грн невыплаченного почтового перевода и 2000 грн на возмещение морального вреда", - говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, прокурор Офиса генерального прокурора Сергей Гарасим пытался через суд получить от Пенсионного фонда более полумиллиона гривен пенсии. Однако Харьковский окружной административный суд оставил иск без удовлетворения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!