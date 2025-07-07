В Украине запускают новую выплату: кто сможет получить 5000 грн

В Украине появится новая единоразовая денежная выплата под названием "Пакет школьника". Эта помощь в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в офлайн-формате.

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Решение о внедрении соцпрограммы 7 июля принял Кабинет министров Украины, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Средства можно будет потратить на приобретение:

канцелярских принадлежностей;

книг;

детской одежды и обуви для школы.

"Пакет школьника": как получить и другие детали

Заявку можно будет подать через приложение "Дія" .

. Министерство социальной политики Украины в ближайшее время предоставит все детали и информацию о старте подачи заявок.

Выплата в 5 тысяч гривен будет осуществляться только в безналичной форме .

. Деньги можно будет использовать исключительно для расчетов картой за товары, необходимые для школы.

для расчетов картой за товары, необходимые для школы. Выплата предназначается для каждой украинской семья, соответствующей критериям.

Получение 5 тысяч гривен по новой программе" никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

"Запуск "Пакета школьника" – это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине", – прокомментировал Шмыгаль решение Кабмина.

В каких еще странах платят "на школьников"

Украина далеко не первая страна, в которой вводя выплату для семей, в том числе и при подготовке детей к школе. Некоторые государства предоставляют единовременные выплаты или ежемесячные пособия на детей в связи с началом обучения в школе. Например:

В Германии существует выплата Kindergeld, которая выплачивается на каждого ребенка, включая тех, кто идет в школу. Сумма выплаты зависит от количества детей в семье и возраста.

существует выплата Kindergeld, которая выплачивается на каждого ребенка, включая тех, кто идет в школу. Сумма выплаты зависит от количества детей в семье и возраста. В Польше действует программа "Dobry Start", в рамках которой выплачивается 300 злотых (около 3 456 грн) на каждого школьника, в том числе и на тех, кто идет в первый класс.

действует программа "Dobry Start", в рамках которой выплачивается 300 злотых (около 3 456 грн) на каждого школьника, в том числе и на тех, кто идет в первый класс. Во Франции существует пособие "Prime de Rentrée Scolaire", которое выплачивается семьям с низким уровнем дохода при подготовке детей к школе.

существует пособие "Prime de Rentrée Scolaire", которое выплачивается семьям с низким уровнем дохода при подготовке детей к школе. В Дании выплачивается ежемесячное пособие на детей, которое также может быть использовано для подготовки к школе.

выплачивается ежемесячное пособие на детей, которое также может быть использовано для подготовки к школе. Норвегия также имеет выплаты на детей, которые могут быть использованы для подготовки к школе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которым предоставлен статус жителей горного населенного пункта, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям. Размер доплаты может составлять до 20% от основной суммы.

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