В Украине запускают механизм неотложных репараций: пострадавшим от тяжкого военного преступления выплатят по 3000 евро

Кабинет министров утвердил механизм неотложных репараций для людей, пострадавших от сексуального насилия, связанного с российской агрессией. Предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 3000 евро, а также другие меры поддержки.

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Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. По ее словам, право на выплату будут иметь лица, подвергшиеся сексуальному насилию в результате войны, а также дети, рожденные в результате таких преступлений.

Программа будет финансироваться за счет взносов международных партнеров и доноров. При этом получение выплаты не повлияет на право человека на субсидии или другие виды государственной помощи. Фактическая выплата рассчитывается в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на дату назначения помощи.

Как будут рассматриваться обращения

Для рассмотрения заявлений будет создана специальная комиссия при Министерстве социальной политики, семьи и единства. Правительство обещает обеспечить конфиденциальность процедуры и защиту пострадавших.

"Весь процесс построен так, чтобы обеспечить конфиденциальность, уважение к достоинству человека и избежать повторной травматизации", – отметила Свириденко.

По данным Офиса генерального прокурора, с начала полномасштабного вторжения в Украину зафиксировано 398 случаев сексуального насилия, связанного с войной. Среди пострадавших:

248 женщин;

150 мужчин.

В то же время правозащитники считают, что реальное количество таких преступлений может быть значительно больше. Многие пострадавшие не обращаются за помощью из-за страха осуждения, стигматизации или психологической травмы.

Свириденко подчеркнула, что Россия использует сексуальное насилие как инструмент войны против гражданского населения, а такие действия являются тяжким военным преступлением. По ее словам, государство будет работать над тем, чтобы пострадавшие получили надлежащие репарации, а виновные были привлечены к ответственности.

Почему эти репарации называют неотложными

Неотложные репарации не являются окончательной компенсацией за причиненный ущерб. Их цель – предоставить пострадавшим быструю финансовую поддержку еще до завершения международных судебных процессов и возможного взыскания компенсаций с России.

Еще в 2024 году был принят закон о правовой и социальной защите лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ, и о предоставлении им неотложных промежуточных репараций. Именно он заложил правовую основу для нынешних выплат.

Такие выплаты не лишают права требовать возмещения в будущем через национальные или международные механизмы компенсации ущерба, причиненного российской агрессией. Одним из ключевых элементов будущего механизма стал Международный реестр ущерба, причиненного агрессией России против Украины.

Через него украинцы уже могут подавать заявления о потере жилья, телесных повреждениях, гибели близких, пытках, сексуальном насилии и других последствиях войны. Реестр фиксирует и проверяет нанесенный ущерб, однако пока не осуществляет выплат.

В перспективе собранные данные должны стать основой для международной компенсационной системы, которая будет включать специальную комиссию по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд. Предполагается, что источником средств могут стать, в частности, замороженные российские активы, однако окончательный механизм их использования международные партнеры еще прорабатывают.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в приложении Дія была автоматизирована подача заявлений в Реестр убытков в категории вынужденного перемещения. Теперь данные о пересечении границы подтягиваются автоматически, что упрощает и ускоряет процесс.

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