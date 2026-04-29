В Реестре убытков появились 5 новых категорий: кто сможет получить репарации от Кремля

С 29 апреля бизнес, государственные предприятия, общины и органы власти могут подавать заявления в Международный реестр убытков через Дію по пяти новым категориям. Они касаются разрушенной инфраструктуры, утраченных активов и затрат на восстановление, это позволяет формировать международно признанную доказательную базу для будущего взыскания компенсаций с России.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. Международный реестр убытков – это специальный механизм, созданный для фиксации ущерба, причиненного Украине в результате полномасштабной агрессии России.

Его главная задача – официально документировать все потери, которые понесли граждане, бизнес, государственные структуры и общины, чтобы в будущем на основе этих данных принимались решения о компенсации. В декабре 2025 года была подписана Конвенция о создании Международной компенсационной комиссии. Именно эта комиссия в дальнейшем будет оценивать поданные заявления и определять размер возмещения.

После этого компенсации должны выплачиваться через отдельный международный фонд, над созданием которого Украина сейчас работает вместе с партнерами. Финансовую ответственность за нанесенный ущерб должна нести именно Российская Федерация.

С сегодняшнего дня доступны пять новых категорий подачи заявлений для юридических лиц и государственных структур. Речь идет о:

повреждении или уничтожении критической инфраструктуры;

повреждении или уничтожении не критической инфраструктуры;

потере активов;

повреждении или уничтожении имущества;

расходы на ремонт, восстановление и будущую реконструкцию.

Особенно важно, что речь идет не только об уже понесенных убытках, но и о будущих расходах на восстановление. Например, если предприятие или община еще не завершили ремонт после ракетного удара, эти расходы также могут быть учтены.

Новые категории охватывают широкий спектр потерь. Отмечается, что это может быть:

завод, разрушенный в результате ракетного удара;

склад, который сгорел после обстрела;

уничтоженная электроподстанция;

поврежденная больница или школа;

разрушенная городская инфраструктура;

бизнес, который пришлось закрыть из-за оккупации;

потерянная прибыль из-за остановки работы;

полная потеря предприятия или активов.

Категория по потере активов особенно важна для бизнеса, ведь она позволяет заявлять не только фактическое уничтожение имущества, но и недополученную прибыль, которую предприятие могло бы заработать в нормальных условиях. Представление доступно через вебпортал Действие для всех юридических лиц независимо от формы собственности, это касается:

частного бизнеса;

государственных предприятий;

коммунальных предприятий;

органов государственной власти;

государственных учреждений;

органов местного самоуправления;

общин;

муниципалитетов.

То есть заявление могут подать как крупное промышленное предприятие, так и небольшая община, которая потеряла школу, больницу или систему водоснабжения.

По словам Мудрой, запуск новых категорий является давно ожидаемым и чрезвычайно важным шагом. "Это важный и давно ожидаемый шаг. Запуск этих категорий дает возможность системно фиксировать убытки и формировать полноценную международную доказательную базу, на основании которой будут приниматься решения о компенсациях", – отметила она.

На сегодня в Международный реестр убытков уже поступило около 150 тысяч заявлений. Ранее основной акцент делался преимущественно на обращениях от физических лиц – граждан, которые потеряли жилье, имущество или понесли другие потери из-за войны. Теперь система значительно расширяется, и масштаб документирования убытков может вырасти в разы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, юридические лица, которые после 24 февраля 2022 года потеряли контроль над имуществом на ВОТ, могут подать заявление в международный Реестр убытков через бета-услугу на портале Дія. Однако, это не выплата средств сейчас, а официальная фиксация потерь, без которой в будущем невозможно будет претендовать на компенсацию или репарации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!