В Украине выводят из обращения гривни: какие купюры изымает НБУ

Национальный банк выводит из оборота гривневые купюры, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, точная дата этого пока не определена – деньги можно будет обменять до конца действия военного положения, а также в течение трех месяцев после его прекращения.

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Как сообщили в самом Нацбанке, такие купюры уже длительное время изымаются из обращения. Кроме того, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

"Банкноты гривни старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине. И еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены", – говорится в сообщении.

Какие гривни выводят из оборота

По данным Нацбанка, из оборота выводятся купюры разных номиналов. В частности:

1;

2;

5;

10;

20;

50;

100;

200 грн.

Где можно обменять старые купюры

Обмен банкнот гривни старых образцов до 2003 года проходит бесплатно и без ограничений. Меняют деньги на банкноты всех номиналов, находящихся в обращении. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2а;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали в НБУ.

Зачем деньги выводят из оборота

Как объяснили в регуляторе, изъятие денег из наличного оборота является частью оптимизации номинального ряда банкнот и монет гривни. Предполагается, что это:

повысит защиту и качество денег;

сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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