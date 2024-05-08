Увольнение за "связи в оккупации" и выход из тени для тысяч работников: к каким изменениям в условиях труда готовиться украинцам

В Украине за последние несколько недель приняли сразу несколько важных изменений в Кодекс законов о труде.

Во-первых, нардепы шагнули на пути к легализации работы домашних рабочих (горничные, садоводы, няни и т.п.). Договор с ними сможет подписать любой член семьи, оформление значительно упростилось (законопроект №5695).

Во-вторых, также ввели и новые основания для увольнения (законопроект №7731). Этот документ обяжет стратегические предприятия выписать правила поведения сотрудников.

Среди этих правил могут ввести обязанность сообщать о своих связях с оставшимися на временно оккупированной территории или на территории РФ. Те, кто об этом не сообщат, согласно действующему закону могут быть уволены. Оба документа уже находятся на подписи у президента.

О том, какие перемены ожидают украинцев в ближайшее время, читайте в материале OBOZ.UA.

Новые основания для увольнения

В скором времени в Украине могут возникнуть новые причины для увольнения. Нормы должны относиться к борьбе с коллаборационизмом, однако в конечном варианте прописаны слишком обще. Среди однозначно положительных изменений: все стратегические предприятия (а это сотни предприятий, начиная заводами и заканчивая "Укрзализныцей") должны разработать внутренние правила, которые помогут выявлять коллаборантов.

В своих внутренних правилах предприятия имеют право прописать обязанность для сотрудников "предоставлять информацию об имеющихся у них связях с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины". Если есть связи с живущими на оккупированной территории и вы об этом не сообщили работодателю, с точки зрения нового закона это может быть основанием для увольнения.

Автор законопроекта, народный депутат Галина Третьякова предоставить OBOZ.UA свои комментарии к нему отказалась. Представитель профсоюзов, участвовавших в обсуждении документа, заместитель председателя ФПУ Александр Шубин рассказывает: это скорее "рамочная норма". Выполнить эту норму закона так, как она прописана, очень сложно.

Как с точки зрения закона, должна действовать новая норма:

во внутренние правила должны внести норму о необходимости сообщать о связях с теми, кто находится на оккупированной территории или в РФ;

коллектив должен поддержать новые правила;

в правилах должно быть прописано, какая информация, как и как часто должна указываться сотрудниками;

сотрудник может быть уволен за нарушение этих норм.

"Для того чтобы эту норму можно было использовать в любом варианте, эта обязанность должна связаться в правилах внутреннего распорядка. И даже после вступления в силу закона, пока с согласия коллектива не будет включен такой пункт в правила, людям ничего не угрожает. Обязанности включать такой пункт даже для стратегических предприятий пока нет. Его могут включить, а могут и не включить", – говорит Шубин.

Есть еще много вопросов, на которые автор законопроекта отвечать отказалась. Например, непонятно, что можно считать "связью". Если на оккупированной территории остались родственники, одноклассники, бывшие коллеги – можно ли это считать связью?

В законе нет толкования понятия "связь". Главное же – если работник на вопрос, есть ли у него "связи" на оккупированных территориях или в РФ, ответит: "мне об этом неизвестно", профсоюзы будут считать, что тем самым работник выполнил норму закона и пункт внутренних правил. И даже если окажется, что у него все же есть родственники, знакомые, бывшие коллеги на оккупированных территориях, уволить его из-за этого будет неожиданно. Ведь работодателю придется каким-то образом доказывать, что сотрудник действительно знал о "связях" и умолчал.

Указанные правила создавались для того, чтобы выявить возможных коллаборантов через "связи" в РФ и на оккупированных территориях. Однако, на самом деле, такие связи должны выявлять правоохранительные органы, у работодателей же нет ни компетенций, ни возможностей их отслеживать, проверять их актуальность и бороться с коллаборантами.

В то же время новость о возможных увольнениях "через родственников в оккупации" активно разошлась среди пересенцев. Хотя на самом деле речь идет о внесении изменений во внутренние правила. Кроме того, в профсоюзах уверены, что только суд может подтвердить, что такие связи точно есть. Поэтому увольнение по этой причине возможно только через суд.

Трудовые договора для домашних работников

Также в Украине хотят законодательно урегулировать занятость домашних работников, работающих по найму в семьях: горничных, уборщиков, ремонтников, садоводов. Для них вводятся специальные трудовые договоры, если работа осуществляется регулярно и на постоянной основе. Таким образом, хотят создать условия для выхода этой категории из неформального сектора экономики и обеспечить их социальную защиту.

Соответствующий законопроект №5695 депутаты уже приняли во втором чтении, в целом.

Впрочем, документ имеет несколько оговорок от Главного научно-экспертного управления ВР. В частности, специалисты обеспокоены тем, что работодателя освободили от необходимости создания безопасных и безвредных условий труда, что нарушает ст. 6 Конвенции интернациональной организации труда.

Кроме того, документом предлагают ввести еще одно условие для увольнения: если работник совершил что-то незаконное, что могло нанести вред здоровью работодателя. Но при этом законность или противозаконность каких-либо действий может определить только суд.

Плюс для работника – запрещаются штрафы (они и сейчас противоречат Кодексу законов о труде). "По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тыс. человек. Несмотря на законодательную урегулированность вопроса распространения общеобязательного социального страхования на эту категорию работающих лиц, работодатели не регистрируют и не платят за них взносы", – говорится в пояснительной записке в законопроект.

Работодателем будет считаться один из членов семьи. Ему нужно будет заключить с работником трудовой договор в двух экземплярах, где будут указаны:

имена сторон; дата начала действия трудового договора;

срок действия договора, если он предусмотрен;

описание вида и характера работ;

условия оплаты труда и его периодичность;

продолжительность рабочего дня;

условия ежегодного отпуска

В нормах закона сказано, что домашнему работнику будет запрещено разглашать конфиденциальную информацию, которая ему стала известна в связи с пребыванием в жилищах работодателя.

Согласно данным Международной организации труда, по всему миру домашнюю работу, в основном, выполняют женщины. В среднем из тысячи сотрудников мужчин всего 238. В среднем одна из 12 женщин в мире занимается домашней работой.

Домработницы во многих странах мира, и в Украине в том числе, сталкиваются с целым рядом проблем на работе, в частности с отказом в официальном трудоустройстве, штрафами за "плохую работу", невыплатой заработанных денег, психологическим насилием. Новый законопроект вряд ли решит все эти проблемы. Но он, по крайней мере, создает основы для официального трудоустройства. Официальный договор, в котором будут прописаны условия сотрудничества, может защитить права рабочих.