В Украине возобновили прием заявок на выплату 10,8 тыс. грн: кто получит помощь

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) возобновил программу выплат для пострадавших от войны украинцев с суммой помощи 10,8 тыс. гривен на домохозяйство. Чтобы подать заявку, необходимо соответствовать определенным критериям, иметь все документы и действовать в соответствии с инструкциями.

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Об этом в социальных сетях сообщила NRC. В этот раз были установлены новые требования и критерии, которые следует учитывать для успешной подачи заявки.

Кому оказывается помощь

Программа ориентирована на поддержку лиц, проживающих в зонах боевых действий или вынужденно перемещенных. Приоритет отдается домохозяйствам, пострадавшим от военных действий. Основные критерии оценки заявки включают в себя:

местонахождение – проживание в регионах, близких к линии фронта;

– проживание в регионах, близких к линии фронта; статус перемещения – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество;

– внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество; состав семьи и последствия войны – домохозяйства, имеющие значительные убытки из-за войны, будут иметь больший шанс на выплату.

Особенностью программы этого года является то, что заявители должны находиться в пределах международно признанных границ Украины по состоянию на 1991 год. Прием заявок продлится с 20 января по 29 января 2025 года.

Все заявки, поданные в течение этого периода, будут рассматриваться одинаково, поэтому спешить в первые дни не следует во избежание перегрузки системы. Подать заявку можно через специальную форму на официальном сайте NRC по ссылке. Основные рекомендации:

используйте браузеры Google Chrome или Safari для заполнения формы;

перед подачей заявки включите геолокацию на вашем устройстве, поскольку система требует подтверждения вашего местоположения;

для коммуникации предоставьте актуальную электронную почту, поскольку в этом году статус заявки не будет посылаться по SMS или WhatsApp.

Необходимые документы

паспорт или ID-карту;

справку ВПЛ (при наличии);

свидетельства о рождении детей (если есть);

идентификационные номера всех членов домохозяйства старше 18 лет;

реквизиты банковского счёта (IBAN).

Документы следует загружать в виде четких цветных фотографий или снимков экрана, содержащих всю необходимую информацию. NRC ввела несколько важных ограничений и рекомендаций для этого этапа программы:

лимит на количество человек в заявке: одно домохозяйство может включать не более 5 человек. Если семья больше, нужно подавать две отдельные заявки;

одно домохозяйство может включать не более 5 человек. Если семья больше, нужно подавать две отдельные заявки; ограничение на дубликаты: к рассмотрению берется только первая поданная заявка, а следующие автоматически удаляются;

к рассмотрению берется только первая поданная заявка, а следующие автоматически удаляются; избегание мошенничества: NRC никогда не требует оплаты за участие в программе или предоставления конфиденциальных банковских данных (PIN-коды, CVV). При таких запросах следует немедленно уведомить организацию.

Статусы поданных заявок можно будет проверить после завершения периода подачи – с 30 января по 26 февраля 2025 года. Для этого нужно перейти на сайт NRC и ввести код заявки и номер телефона.

Процесс выплат продлится с 26 февраля по 30 марта 2025 года. NRC обеспечит проверку всех поданных заявок, а прошедшие отбор домохозяйства получат выплаты на указанные банковские счета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине будут платить компенсацию за бесплатное размещение внутриперемещенных лиц (переселенцев). С января платеж будет производиться Пенсионным фондом, а за каждого человека можно будет получать 450 грн.

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