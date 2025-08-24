В Украине военным после плена планируют ввести новые выплаты: что известно

В Украине приняли законопроект, который предусматривает ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч гривен военным, которые после освобождения из плена находятся на длительном стационарном лечении. Отмечается, что теперь их потребности в медицинской помощи официально учтены, что ускоряет восстановление и социальную поддержку.

Об этом говорится в законопроекте №13627, который 21 августа 2025 года в первом чтении приняли 274 народных депутата Украины. Целью законодательных изменений является расширение государственной поддержки для тех военных, кто после возвращения из плена нуждается в медицинской помощи не только из-за ранения или увечья, но и из-за тяжелых болезней, обостренных или полученных во время пребывания в плену.

Законопроект предусматривает, что военнослужащие, которые после освобождения находятся на стационарном лечении более 30 дней, будут получать ежемесячную финансовую поддержку в размере 50 тысяч гривен в течение первых трех месяцев. Эта норма касается только тех, кто фактически нуждается в лечении, и не распространяется на лиц, добровольно сдавшихся в плен.

Кроме того, закон регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученных во время содержания в плену. Отмечается, что это позволит избежать бюрократических преград и ускорит процесс оформления документов для получения выплат. "Желательно бы нам с такими законами не затягивать, но хорошо, что хоть сейчас нашли время на это. Далее еще второе чтение", – отметил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

До принятия этого законопроекта государственная помощь предусматривалась только для военных с ранениями, контузиями или увечьями. Однако значительная часть освобожденных из плена страдает от тяжелых болезней, обострений хронических заболеваний или других состояний, требующих длительного лечения. Теперь их потребность в помощи официально учтена, что значительно повышает социальную защиту этих воинов.

Министерство здравоохранения Украины уже обновило список медицинских учреждений, которые предоставляют освобожденным из плена военным, правоохранителям, спасателям и гражданским необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь. Министерство обороны также предлагает увеличение отпусков и дополнительных выплат для тех, кто вернулся из плена.

Отмечается, что этот законопроект гармонизирует государственную поддержку. Теперь одновременно существуют программы единовременной денежной помощи для военных, которые подписали контракт с Вооруженными Силами или были мобилизованы, и ежемесячные выплаты для тех, кто нуждается в длительном стационарном лечении.

