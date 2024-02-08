Работодатели хотят платить маленькие зарплаты: почти половина украинцев недовольна тем, что им предлагают

Основной проблемой, с которой украинцы сталкиваются при поиске работы, является несоответствие предлагаемой им зарплаты желаемому уровню. Об этом сообщил 41% участников соответствующего опроса. Также люди часто сталкиваются с сокращением количества вакансий в их профессиях – об этом сообщили 29% опрошенных.

В целом же, по мнению соискателей, украинские работодатели стали более требовательными к навыкам кандидатов. А для успешного поиска работы людям нужно самим проявлять больше активности, говорится в результатах исследования крупного кадрового портала.

"Требования к кандидатам на вакансии достаточно высоки, почти 3 из 5 вакансий ждут разговорный уровень английского языка, достаточный опыт и результаты работы. У работодателя нет времени и ресурсов на обучение профессиональным навыкам", – отметили там.

При этом подчеркивается: изменились и требования соискателей к работодателя. Ведь за последнее время у людей поменялись:

приоритеты;

расходы.

С какими проблемами сталкиваются украинцы при поиске работы

Кроме несоответствия предлагаемых зарплат желаемому уровню, а также уменьшения количества вакансий украинцы, по данным аналитиков, сталкиваются и с другими проблемами при поиске работы. В частности:

не могут найти работу из-за дискриминации по возрасту 23% опрошенных;

на то, что для поиска работы приходится прилагать больше сил и времени, указали 22%;

на отсутствие фидбека от рекрутеров после собеседования и при отзывах на вакансии – 22%;

на отсутствие обратной связи после прохождения собеседования – 21%.

Что с зарплатами

В целом же подчеркивается: большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время, 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. В каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты только 5%.

Работодатели же, со своей стороны, отмечается, пытаются "удерживать баланс материальной и нематериальной мотивации". А некоторые готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.

"Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников", – рассказала директор по персоналу "Ватаг Групп" Лилия Меликян.

Как изменились зарплаты украинцев

В то же время, лишь 28% украинцев сообщили, что сейчас в полном объеме получают ту же зарплату, что и до полномасштабной войны. У остальных же произошли изменения – при чем, как в сторону повышения, так и понижения оплаты труда.

Так, 9% опрошенных сообщили о росте зарплаты на 10-30%. А кроме того:

7% стали получать больше с учетом их индивидуальной эффективности;

4% рассказали о повышении более чем на 40%;

у 5% зарплата выросла только за счет индексации;

3% сообщили о повышении на 5%.

О сокращении же зарплаты на 10-30% сообщили 12% опрошенных. О том, что стали получать меньше на 50% – 8%.

На 40-50% зарплаты уменьшились у 7% опрошенных. На 5% сократились зарплаты у 3% респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по данным НБУ, украинский рынок труда в ближайшее время будет пребывать в достаточно статичном состоянии: не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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