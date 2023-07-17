В Украине резко переписали цены на ключевой продукт: сколько стоит

В Украине резко изменились цены на картофель. К примеру, по состоянию на 17 июля килограмм молодого стоит в среднем 20,2 грн, что почти в 2 раза дешевле среднеиюньской цены в 38,79 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов молодой картофель стоит (за 1 кг):

Metro – 20,7 грн;

Novus – 22,99 грн;

Varus – 16,9 грн.

А вот розовый картофель в цене значительно прибавил. Если в июне он стоил в среднем 24,99 грн/кг, то ныне сразу почти на 17 дороже – 41,6 грн. Цены в магазинах (за 1 кг):

Novus – 32,99 грн;

Varus – 59,9 грн;

Auchan – 31,9 грн.

Почему молодой картофель резко подешевел

Как объясняют аналитики EastFruit, снижение цены на молодой картофель обусловлено тремя факторами:

улучшением погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве областей;

увеличение таким образом предложения на рынке;

невысокоим качеством продукции.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения данной продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом качество предлагаемой продукции зачастую невысокое, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", – рассказали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же эксперты ожидают снижения цен на овощи. Так, по словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, стоимость лука и моркови может составить 45-47 грн/кг, красных томатов – 55-60 грн/кг, розовых – 80-85 грн/кг.

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