В Украине работают фейковые обменники: как не купить фальшивку и что обязательно нужно проверить

В Украине работают сотни теневых обменников. Некоторые из них созданы исключительно для того, чтобы распространять фальшивки, но большинство работает, не платя налогов и не соблюдая установленные законами и постановлениями НБУ правила. Наряду с серым рынком существует около четырех тысяч легальных пунктов обмена. О том, как правильно выбрать пункты обмена и где риск получить фальшивку, читайте в материале OBOZ.UA.

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Серые и черные обменники: как они работают и что о них следует знать

"Оценить масштабы явления можно только по регулярным новостям о закрытии десятков нелегальных пунктов обмена", – рассказывают OBOZ.UA в компании "КИТ Групп", входящей в список крупнейших операторов рынка обмена валют. И речь идет не только о "фейковых" пунктах обмена, в которых выдают фальшивки. Некоторые обменники не получают лицензии Нацбанка, чтобы не платить налоги, не соблюдать ограничения, не выполнять требования регулятора.

"Некоторые услуги с валютами "вне касы" или "вне нормативного регулирования" предоставляют своим клиентам даже банки. Конечно, случайному человеку "с улицы" таких услуг не предложат, но удовлетворить запрос в сервисе для VIP-клиента — это почти обязанность банка и его сотрудников", – рассказывают в "КИТ Груп".

"Серые" обменники предлагают более выгодный курс, потому что не платят налоги, не выдают чеки, не выполняют законодательные и регуляторные требования НБУ. Это создает для них конкурентное преимущество. Но на самом деле понять, это нелегальный обменник, работающий "в серую", или нелегальный обменник, распространяющий фальшивки, крайне сложно.

Поэтому украинцы, гонящиеся по самому выгодному курсу и не проверяющие, работает ли обменник легально, рискуют вместо долларов получить качественно сделанный сувенир на память об опыте общения с фальшивомонетчиками. "Покупать валюту в серых обменниках, это как покупать у менял на рынках. Помните, раньше такие были? Просто из рук обменивали. Сегодня они продали 10 тыс. долларов, а завтра исчезли и уже в другом городе работают. Где вы тогда будете искать и кому доказывать что-либо", – рассказывает OBOZ.UA сотрудница одного из госбанков.

Она шесть лет проработала кассиром и уверена: благодаря современным детекторам валют ни в кассах банков, ни в кассах легальных обменников получить фальшивку невозможно. В нелегальных обменниках это вполне возможно.

Например, в конце прошлого года 20-летнего украинца приговорили к 5 годам из-за того, что он продал по меньшей мере 70 тыс. фальшивых долларов. Клиентов он искал в Интернете, предлагал выгодный курс. Затем приглашал их в нелегальные обменники в Голосеевском и Шевченковском районах. Там жертвы схемы покупали вроде бы валюту по выгодному курсу.

Почему опасно пользоваться нелегальными обменниками:

вы можете попасть на мошенников и получить фальшивку;

в случае нарушения прав невозможно отстоять свои права;

вы не сможете обратиться за помощью и с жалобой в НБУ;

вы не получите чек после покупки валюты и не сможете доказать, что законно приобрели валюту;

вы поддержите тех, кто не платит налоги и тем самым не участвует в финансировании ВСУ.

Легальные пункты обмена обязаны обеспечивать безопасность, проверку валюты, постоянное видеонаблюдение. "При совершении валютных операций в нелегальных ПОВ высока вероятность стать жертвой мошенников, обмана, которые потом очень сложно доказать представителям полиции. Кроме того, следует помнить, что обращаясь к услугам "серого" или "черного" валютного рынка, человек фактически сама совершает нарушения, поэтому не совсем уместно бежать с жалобами в полицию", – отмечают в "КИТ Груп".

До войны Национальный банк проверял за год более тысячи пунктов обмена. Выявляли десятки нелегальных пунктов обмена. Проверки также проводят налоговики, БЭБ. Однако незаконные обменники продолжают работу. К примеру, в 2023-м детективы БЭБ задокументировали факт продажи 1,5 тыс. фальшивых американских долларов в одном из столичных пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом в 100 долларов каждая.

"В ходе обысков установлен еще один обменный пункт, в котором злоумышленники также реализовали фальшивые деньги. В помещении изъяли наличные деньги в иностранной и отечественной валюте и технику на общую сумму более 2 млн гривен. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к осуществлению незаконной деятельности" . Досудебное расследование осуществляется детективами БЭБ Киева", – говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Как правильно выбрать обменник

Самый простой способ – проверить, есть ли обменник, которым вы планируете воспользоваться, в реестре легальных пунктов обмена валют Нацбанка. Здесь все легальные пункты указаны с адресом и названием компании. Также обратите внимание, выдадут ли вам чек. Также следует проверить, есть ли все документы в обменнике. Обязательно должно быть:

копия лицензии НБУ на обмен валют на видном месте;

на кассе или в зоне обслуживания клиентов должен быть распечатан документ об установленных курсах валют на текущий момент, он должен содержать печать финансовой компании и подпись ее ответственного сотрудника.

Легальные пункты обмена – это гарантия, что вы не получите фальшивки, а ваши права защищены. "Легальные пункты обмена валют платят налоги. Поэтому, выбирая услуги легального бизнеса, в том числе в сфере обмена валют, вы также вносите собственный вклад в финансирование Победы и делаете шаг для уменьшения теневой экономики", - рассказывают в "КИТ Групп". Всего в Украине по состоянию на июнь 2024 работают 3907 обменников. За последний год их количество колеблется от 3,7 тыс. до 3,9 тыс. Речь идет только о легальных пунктах обмена.

Последний перечень легальных обменников можно скачать здесь . Важно не просто проверить, есть ли у компании, услугами которой вы планируете воспользоваться, лицензию. Иногда мошенники могут использовать название и лицензию другой компании. Поэтому обязательно нужно проверять, соответствует ли в реестре адрес соответствующий тому, где находится обменник.