В Украине продают дом рядом с рекой за 26 тыс. грн: как выглядит жилье

В селе Жеревцы Житомирской области за 26 тыс. грн продают дом с земельным участком. Жилье находится всего в 50 метрах от реки Жерев.

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. "Продам дом в деревне с земельным участком 40 соток. Есть электричество, колодец, до 50 метров река Жерев. Рядом школа, магазины, остановка транспорта", – говорится в объявлении.

Как изменились цены

На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатную квартиру. Причем, по всей стране – в некоторых областях они повысились, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине - на 4%, до средних 42 954 долларов.

В целом, снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:

Черкасской области – на 3%;

Ровенской – 3%;

Харьковской – 3%;

Полтавской – 2,2%;

Винницкой – 2%;

Запорожской – 2%;

Николаевской – 1,1%;

Одесской – 1%.

Диапазон подорожания гораздо шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской, покупать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже:

Черновицкой – на 9,3%;

Ивано-Франковский – 4%;

Черниговской – 4%;

Сумской областях – 4%.

В Киеве стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла на 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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