В Украине перепишут пенсии в 2024-м: стал известен примерный размер повышения

В Украине пенсии в 2024 году будут проиндексированы, по предварительным расчетам, на 13%. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, зафиксированных в феврале.

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Об этом в эфире единственного телемарафона заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. "На 2024 год у нас также предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля. Но, предварительно, мы ожидаем повышения примерно на 13%", – сказала она.

Марчак добавила, что таким образом пенсионеры будут защищены от негативного влияния инфляции.

Напомним, в Украине в январе наибольшая надбавка к пенсии составила 2680 грн. На такую сумму из-за перерасчета прожиточного минимума выросла максимальная пенсия: с 20 930 грн до 23 610 грн.

Перерасчет пенсий в Украине в 2024 году пройдет в несколько этапов. Он связан с повышением прожиточного минимума, минимальной зарплаты. Кроме того, должна пройти традиционная ежегодная индексация пенсий.

Минимальная пенсия выросла с 2093 грн. до 2361 грн. В то же время увеличилась и максимальная пенсия: с 20 930 грн до 23 610 грн. Также увеличится доплата за стаж размер которого превышает стандартный. За каждый дополнительный год – 1% прожиточного минимума. То есть выплата выросла с 20,9 до 23,6 грн.

OBOZ.UA сообщал ранее, что украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и без посещения государственных учреждений. Для этого следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

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