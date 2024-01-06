В Украине планируют отменить бюджетные места в вузах: в Кабмине озвучили новые правила и рассказали, на кого учиться

В Украине планируется практически полностью сократить бюджетные места. Вместо этого студенты будут получать гранты и сами будут решать: по какой специальности потратить средства, которые государство предоставило для обучения.

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Об этом заявила вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства. Она так назвала специальности, которые будут пользоваться популярностью на рынке труда. Это инженеры и технические специалисты оборонно-промышленного комплекса, военные всех специальностей, выпускники из STEM-образования ( наука, технологии, инженерия и математика), медики, в частности реабилитологи и психологи, педагоги, энергетики, строители, архитекторы, проектанты и т.д.

“Кегализуем различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время. Диджитализируем сбор информации о работнике. Больше не нужны бумажные трудовые книжки. Будем бороться с мобингом и многое другое. Наша цель – создать условия, чтобы те, кто хочет работать, могли это делать беспрепятственно», – отметила Юлия Свириденко.

Также в 2024 году Министерство экономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице. Это такой вид кадрового дефицита, когда безработных много, но в то же время рынок труда нуждается совсем в других специалистах. Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию.

“Грант будет частично покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы – максимальная свобода выбора. Ведь молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности – значительно выше, чем в нынешних условиях", – подчеркнула Первый вице-премьер-министр.

Еще одним важным шагом по пути обновления рынка труда в Украине станет модернизация Государственной службы занятости. Состоится постепенный переход этой структуры к сервисно-ориентированной модели развития человеческого капитала и поддержке социально незащищенных категорий населения.

В следующем году объемы государственной поддержки людей и бизнеса значительно увеличатся. Учеба и переобучение смогут пройти 100 тысяч украинцев. Работодатели смогут получить компенсации за обустройство не менее 10 тысяч инклюзивных рабочих мест. А в рамках программы есть работа планируется выдать 15 тысяч грантов. Это и гранты на собственное дело, гранты для ветеранов, ветеранок и их жен и мужей, а также гранты для перерабатывающих предприятий.

OBOZ.UA сообщал ранее о том, что после проверки ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в Украине были прекращены выплаты более 140 тыс. человек, которые не отвечали указанным критериям. Это снизило расходы госбюджета на 400 млн. грн. на месяц.

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