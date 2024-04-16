В Украине планируется новое повышение пенсии: подробности

В Украине планируют пересчитать размер пенсії. Сейчас пенсионер в среднем получает 30% зарплаты на заслуженном отдыхе, после изменений этот показатель должен увеличиться до 60%. Для этого планируется ввести накопительные пенсии и провести реформу единого социального взноса.

Об этом заявила глава Комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова, сообщает sud.ua. "Коэффициент замещения (отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате) на сегодняшний день составляет около 30%. Идет мощная работа над тем, чтобы этот показатель в будущем составлял не менее 40%", - подчеркнула народная депутат.

Галина Третьякова, выступая перед представителями Международной организации труда, заявила о стратегической цели повысить этот показатель до 60%. Она также отметила, что эта амбициозная задача требует комплексной работы и системных изменений в пенсионной системе страны.

"Стратегическая цель – это 60%", – подчеркнула Третьякова, подчеркивая важность этой цели для улучшения жизни пенсионеров. Сейчас почти треть населения Украины достигла пенсионного возраста, что подчеркивает необходимость эффективных реформ в сфере социальной защиты.

Одним из ключевых направлений реформы является повышение коэффициента замещения или отношение средней пенсионной выплаты к средней заработной плате. В целях достижения этой цели, Третьякова отметила необходимость проведения реформы единого социального взноса (ЕСВ), внедрения практики пенсионных накоплений и поддержки финансового благополучия семей.

Кроме того, отмечено, что достижение стратегической цели также потребует повышения уровня минимальной заработной платы. Она является важным показателем для расчета размера пенсионных выплат.

Сколько будут получать пенсионеры

В формуле расчета пенсии заработную плату за последние три года нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.

В Украине с минимальной зарплатой 8000 грн можно рассчитывать на пенсию в размере 2361 грн. Такая выплата возможна при наличии 35 лет стажа. Это минимальная пенсия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Организация Объединенных Наций (ООН) предоставляет специальную доплату для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью посредством Всемирной продовольственной программы. Граждане могут получить эту доплату, если ежемесячная пенсия составляет менее 3250 гривен и у них нет других государственных социальных выплат.

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