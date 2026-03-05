В Украине перестали принимать четыре купюры разных номиналов: какие именно и как их обменять

В Украине все бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен окончательно перестали быть средством платежа, их полностью заменили соответствующие монеты. В то же время такие купюры можно бесплатно обменять в банках до 2027 года, а в отдельных банках и в Национальном банке Украины (НБУ) даже дольше.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ. В последнее время у граждан возникло много вопросов относительно того, все ли такие банкноты потеряли свою платежную силу и что делать с деньгами, которые могли остаться дома.

Причиной недоразумения стала информация об изъятии из обращения банкнот образцов 2003-2007 годов. Некоторые люди ошибочно решили, что речь идет о годе выпуска, который указан на самой купюре.

В Нацбанке объяснили, что образец банкноты – это ее дизайн, а не год печати. Именно поэтому все купюры с соответствующим дизайном перестали быть платежным средством независимо от того, когда именно они были напечатаны. К таким банкнотам относятся хорошо знакомые украинцам купюры:

сине-желтая 1 гривна;

коричневая 2 гривны;

синяя 5 гривен;

красная 10 гривен.

Эти банкноты выпускались в течение разных лет:

1 гривна – 2004-2015 годов;

2 гривны – 2005-2014 годов;

5 гривен – 2004-2018 годов;

10 гривен – 2004-2018 годов.

Однако теперь они окончательно утратили статус платежного средства. Решение постепенно изъять мелкие банкноты приняли по экономическим причинам. Монеты имеют значительно более долгий срок службы.

Например, бумажная банкнота небольшого номинала изнашивается примерно за 1-2 года, тогда как монета может использоваться 10-20 лет и более. Именно поэтому мелкие купюры постепенно заменяют металлическими деньгами. В Украине эти номиналы уже длительное время представлены монетами:

1 гривна;

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен.

Что делать, если бумажные деньги остались

В Национальном банке отмечают, что волноваться не нужно, ведь старые банкноты можно обменять. Обмен осуществляется бесплатно и без ограничения суммы. Граждане могут сделать это:

во всех банках Украины до 26 февраля 2027 года;

в ряде уполномоченных банк66ов до 28 февраля 2029 года;

бессрочно в подразделениях Национального банка.

Среди банков, которые проводят длительный обмен – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ. Процесс отказа от бумажных денег малых номиналов продолжается уже несколько лет. Часть старых банкнот потеряла статус платежного средства еще в октябре 2020 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы массово начали жаловаться на блокирование и аресты банковских счетов – в 2025 году это стало проблемой №1 в обращениях в Национальный банк Украины (НБУ). В то же время регулятор объясняет, что ограничения доступа к средствам чаще всего связаны с финансовым мониторингом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!