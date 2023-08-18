В Украине пенсии окажутся под угрозой: выплаты массово повышают через суд, а денег нет

В Украине пенсионеры массово выигрывают суды против Пенсионного фонда (ПФУ). Фонд уже должен более 50 млрд грн, а денег на погашения этого долга нет. Главная проблема: военные пенсии. Их по действующему закону необходимо повышать пропорционально действующему размеру зарплат военных, однако таких возможностей нет.

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В ближайшее время ситуация будет только ухудшаться. О том, как решить проблему и к чему она может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Долги Пенсионного фонда достигли огромных масштабов

OBOZREVATEL уже писал о том, что пенсионы массово повышают себе выплаты через суд. Как говорит бывший министр соцполитики Андрей Рева, из 50 млрд грн, которые пенсионеры выиграли в судах у Пенсионного фонда, примерно 40 млрд грн – деньги, которые должны получить военные пенсионеры.

"При нас было 6 млрд грн задолженности и в основном это были чернобыльцы", – поясняет Рева. Индексация военных пенсий не проводилась в течение многих лет. Дело в том. что по действующему закону пенсия силовиков зависит от зарплат тех, кто на данный момент служит на их должностях. В 2018-м, вспоминает Рева, Кабмин уже пытался изменить правила индексации пенсий. Мол, если гражданским повышают пенсии на 20%, то на 20% должны повышать и военным.

Но тогда эту норму не поддержали Министерство внутренних дел и Министерство обороны. В 2018-м индексацию пенсий военным провели по старому закону. Размер их выплат вырос практически в два раза. В 2022-м проблема приобрела новых масштабов. Зарплаты военным значительно повысили, вместе с тем появилось законное основание для повышения размера пенсий. Военные на заслуженном отдыхе начали массово подавать иски и выигрывать суды.

Рева уверен: причина такой ситуации – бездействие правительства. "50 млрд, если уже проиграли в судах, должны возвращать и выплачивать. Но нужно переходить на новую систему пересмотра пенсий. Если поднимаете гражданским на 20%, поднимайте и военным", – поясняет Рева.

В 2023-м на пенсионные долги потратят около 460 млн грн. Это меньше, чем 10% от необходимой суммы. Даже если долги не будут расти (а пока происходит только наоборот), то на погашение уйдут 10 лет. Фактически пенсионеры получают судебные решения на руки, в ПФУ приходит исполнительное письмо и его ставят в условную очередь. При этом очередь может длится десятилетие.

С другой стороны, в Украине возникла целая индустрия: юридические компании находят пенсионеров, которые соглашаются судится с ПФУ. Есть устоявшая судебная практика и в абсолютном большинстве случаев Пенсионный фонд проигрывает.

Часть исков касается пересчета размера выплат, другие – касаются возвращения доплат. Кроме того, иногда военные пенсионеры через суд увеличивают себе выплаты до размера выше максимально. Дело в том, что в Украине по закону пенсии не повышают выше максимально уровня (10 прожиточных минимумов – на данный момент 20,9 тыс. грн). При этом львиная доля украинских пенсионеров получают на заслуженном отдыхе до 4 тыс. грн, а средний размер пенсии по состоянию на июль составляет всего 5,3 тыс. грн.

Ситуация с пенсиями в Украине будет только ухудшаться

Ученая, кандидат экономических наук Лидия Ткаченко уверена: во время полномасштабной войны решить проблему будет крайне сложно. Мол, сейчас не лучшее время для того, чтобы менять закон и ухудшать положение военных пенсионеров. Хотя при этом ученая отмечает: следует понимать, что далеко не все силовики и военные на пенсии являются участниками войны. Те, кто вышел на заслуженный отдых до 2014-го и не были призваны после начала войны, служили в абсолютно других условиях.

"Нельзя сравнивать ситуацию военных, которые воюют сейчас, и тех, кто до 2014-го вышел на пенсию. В свое время в законах записали популизм, а теперь приходится иметь дело с последствиями", – поясняет Ткаченко. По ее словам, сейчас стоит начать общественные слушания, начать обсуждение. Важные решения должны проходить механизм обсуждений.

Проблема судов против Пенсионных фондов не новая. Государство взяло на себя социальные обязательства, которые не может выполнять. Поэтому выплаты занижают, пенсионеры идут в суды и восстанавливают право получать полные суммы. Ситуация будет ухудшаться с каждым годом, а после окончания войны может достичь катастрофических масштабов.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина спрогнозировала, что после войны статус ветерана будут иметь 4-5 млн человек. Не все они одновременно получат пенсию, однако ситуация, при которой больше 10% населения имеют статус ветерана, вызов для любого государства.

Украинцы уже сейчас должны понимать, что не платить налоги, скрывать свой реальный размер зарплаты и выполнять обязательства перед ветеранами будет невозможно. "Государство не берет деньги из тумбочки. Не может быть, так что граждане не платят налоги, но получают высокие пенсии", – говорит Ткаченко.

Международные партнеры, которые сейчас фактически дотируют дефицитный бюджет страны, погашать "дыру", образованную из-за массовых судов, не планируют. При этом растет и общий дефицит Пенсионного фонда. То есть тех взносов, которые собирают из зарплат украинцев на пенсии, на обеспечение пенсионеров критически не хватает.

В 2017-м, на тот момент премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что дефицит Пенсионного фонда можна преодолеть до 2024-го. "При правильном подходе до 2024 года мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд", – говорил уже бывший глава правительства. Однако в результате ситуация в 2024-м может оказаться критичной.

После окончания войны Пенсионный фонд потеряет львиную долю своих доходов – взносы с высоких зарплат военных. К тому моменту также может значительно увеличиться и долг по судебным делам. "После войны мы будем иметь проблему другого масштаба", – говорит ученая.

Пенсионная система в Украине нуждается в реформировании. Уже в течение нескольких десятилетий правительство обещает запустить накопительные пенсии, реформировать рынок труда. Однако в результате ситуация только ухудшается. И без тенизации зарплат и изменения правил уже через несколько лет выплаты пенсий вовсе могут оказаться под угрозой.