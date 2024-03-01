В Украине отменили выплаты для части переселенцев: кто будет получать пособие с 1 марта

В Украине с 1 марта часть переселенцев лишится права на ежемесячную выплату. По новым правилам правительство будет анализировать материальную способность ВПЛ: и не каждого отдельного человека, а семьи в целом.

Ограничили и продолжительность выплат: на 6 месяцев, с возможностью еще один раз продлить на такой же срок. Размер переселенческих остается без изменений: по 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью и по 2 тысячи – всем остальным, пишет издание Радио Свобода.

По данным Министерства социальной политики, сейчас помощь из бюджета получают 2,6 миллиона переселенцев (из 5 миллионов людей, которые вообще имеют этот статус). Из них трудоспособного возраста – почти 1,3 миллиона человек. Однако только около 40% из них сейчас работают.

Теперь, когда изменения вступают в силу, получателей останется 1,5 миллиона, прогнозируют Минсоцполитики. ​С 1 марта 2024 года пособие на жительство будет автоматически назначено на 6 месяцев наиболее уязвимым категориям переселенцев – не имеющим возможности работать:

пенсионерам, у которых по состоянию на 01.01.2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кто получит выплату среди переселенцев, обратившихся за ней с августа 2023-го

У людей этой группы будут проверять имущественное и социальное положение: помощь получат не все, а только те, кто подойдет под новые критерии. Им нужно подать заявление о назначении выплат в ЦНАП или в управление соцзащиты. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие один из этих статусов:

семьи ВПЛ, которые переместились (или повторно переместились) с 1 января 2022 года и имеют доход ниже 9444 гривен на одного человека;

семьи с детьми младше 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий;

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн или смешанном;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком (по отдельному перечню);

малолетние дети до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве); беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

В министерстве социальной политики отмечают: все трудоспособные члены семьи, кроме присматривающего за детьми или немощными, должны либо работать, либо в течение месяца со дня назначения помощи стать на учет в службе занятости. Если этого не сделать, помощь будет прекращена всей семье.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине оказывают помощь гражданам, пострадавшим от войны. У украинцев есть возможность получить финансовую поддержку в размере 3,6 тыс. грн. в месяц от международной организации ACTED. Программа работает во всех областях страны.

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