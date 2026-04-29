В Украине начали по-новому считать некоторые зарплаты: для кого изменились правила

В Украине изменили способ расчета зарплат в сметах госстроительства. Это позволит рабочим официально получать за свой труд оплату, приближенную к рыночным показателям.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий. Новые правила вводятся вместе с обновлением постановления №1512 и касаются всех проектов, финансируемых из публичных средств или реализуемых по кредитам под государственные гарантии.

Что изменили

Ранее уровень зарплаты в сметах госпроектов ограничивался минимальными показателями, далекими от рынка. При этом фактические выплаты работникам при расчетах за работы вообще не учитывались – в документах одни цифры, строители получали другие.

Теперь заказчик определяет уровень зарплаты еще на этапе подготовки проекта. За основу берется средняя зарплата в строительстве конкретного региона за прошлый год (согласно данным Главного управления статистики) – к ней применяется коэффициент (правительство будет устанавливать его ежегодно). Например, в 2026 году действуют следующие коэффициенты:

х3 – если средняя зарплата в отрасли была меньше 13 тыс. грн;

х2 – если 13-30 тыс. грн;

х1,5 – если свыше 30 тыс. грн

Таким образом, вместо символических минимумов, в большинстве случаев сметная зарплата теперь будет составлять 30-60 тыс. грн.

Ключевое изменение

Подрядчик будет получать компенсацию расходов на оплату труда только в пределах сумм, фактически выплаченных работникам. При оформлении актов выполненных работ теперь недостаточно показать расчет – для этого необходимо будет предоставить справку о реальном уровне зарплат на объекте.

Логика проста: сколько реально заплатили – столько и компенсируют. Это сделает невозможным схемы, когда в документах одна цифра, а строитель получает совсем другую.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на украинском рынке труда сейчас сформировался значительный дефицит кадров и "рынок кандидата", ведь теперь работники диктуют условия, а работодатели вынуждены конкурировать за людей. В дальнейшем это только усилится, ведь бизнесу придется предлагать больше гибкости, стабильности и развития.

