В Украине ищут людей, чтобы передать наследство: как проверить себя

В Украине создали сервис для поиска наследников. Теперь нотариусы будут самостоятельно публиковать объявления после смерти граждан, чтобы найти тех, кто согласится принять наследство.

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Как сообщили в Нотариальной палате Украины, разработавшей сайт "Розыск наследников", он станет удобным ресурсом для размещения нотариусами объявлений о розыске наследников. Он призван стать единственной платформой для публикации объявлений о наследстве, а его важность объясняется тем, что во время войны наследственных дел стало гораздо больше.

Такой сервис будет иметь ряд преимуществ. В частности, к ним в нотариальной палате отнесли:

экономию времени – вместо того, чтобы тратить дополнительные ресурсы для публикаций, нотариусы и граждане могут воспользоваться единственной площадкой на сайте нотариальной палаты;

– вместо того, чтобы тратить дополнительные ресурсы для публикаций, нотариусы и граждане могут воспользоваться единственной площадкой на сайте нотариальной палаты; безвозмездность – пользование сервисом не требует дополнительных затрат;

– пользование сервисом не требует дополнительных затрат; быстрый доступ – сайт доступен с любого устройства, обеспечивающего мобильность в работе;

простой и понятный интерфейс , позволяющий оперативно публиковать объявления;

, позволяющий оперативно публиковать объявления; удобство для поиска информации наследниками.

Депозит в наследство: как узнать про вклад и определить получателя

В условиях полномасштабной войны украинцы все чаще сталкиваются с необходимостью получить деньги по депозитам погибших и умерших родственников. Но при получении наследства по закону наследники могут не знать, имел ли умерший депозиты или открытые счета в банках и каких именно.

Чтобы найти эти данные, нужно обратиться к нотариусу. Он открывает наследственное дело и обращается в финучреждения и Фонд гарантирования с запросами.

У украинцев при жизни есть два варианта заранее распорядиться своим депозитом и четко указать будущего владельца – составить завещание или распоряжение банка. Если ни одного из этих документов нет, взнос наследуется на общих основаниях:

Первая очередь : дети, один из супругов, родители; Вторая очередь : родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед.

Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследование не только в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, но и когда они отстранены от права на наследование, не приняли наследство или отказались от его принятия. Но следует учитывать, что выплатить должны не только его тело, но и начисленные проценты

Ранее OBOZ.UA сообщал, что наследники умершего пенсионера имеют право на невыплаченную пенсию и пособие на погребение. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение шести месяцев с момента открытия наследства.

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