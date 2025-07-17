Нардепы через суды повышают себе пенсии: кто добился огромных выплат и как это удается

В Украине сотни народных депутатов получают специальные пенсии. Для этого народные избранники, которые находятся на заслуженном отдыхе, подают судебные иски против Пенсионного фонда и добиваются особых условий. Сама пенсия должна составлять определенный процент от зарплаты. В случае же с нардепами, как показывает практика, иногда их пенсии могут быть в разы выше зарплаты.

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Как это возможно и кто из нардепов повысил свою пенсию – читайте в материале OBOZ.UA.

Кто и какие пенсии получает: особые условия для народных депутатов

Заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в ответ на запрос OBOZ.UA сообщила: "Численность пенсионеров, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "О статусе народного депутата", – 617 человек, средний размер пенсии – 21 135,01 грн". При этом максимальная пенсия нардепа составляет 245,9 тыс. грн, кроме того, целый ряд парламентариев получают значительно больше 50 тыс. грн пенсии.

Яркий пример – экс-"регионал" Виктор Слаута. Так, несколько недель назад экс-вице-премьер и нардеп трех созывов Слаута поднял свою пенсию до 65,9 тыс. грн. Для парламентариев, как и всех украинцев, действует ограничение максимального размера выплаты – не более 23,6 тыс. грн.

Однако Слаута это ограничение отменил для себя в суде. 24 июня 2025 года Киевский окружной административный суд принял очередное решение в пользу Слауты и обязал Пенсионный фонд в Киевской области повысить выплату бывшему нардепу, учитывая новый размер зарплаты.

Слаута вышел на пенсию по закону "О статусе народного депутата" (эта норма закона уже не действует, однако нардепы продолжают ею пользоваться через суды). Нардеп в Раде работал первым заместителем председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Сейчас этот комитет называется "по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства".

Первый заместитель председателя этого комитета Роман Лозинский в прошлом году получал среднюю зарплату в размере 57,8 тыс. грн. Слаута должен был бы в лучшем случае получать 90% от зарплаты действующего парламентария – то есть 52 тыс. грн. Однако Киевский окружной административный суд решил, что справедливый размер пенсии для бывшего парламентария – 65,9 тыс. грн.

Для такого расчета Слаута принес в суд справку из Верховной Рады № 15/59-281 от 28.01.2025. В этой справке сказано, что первый замглавы комитета получает зарплату в 73,2 тыс. грн (по состоянию на прошлый год). "Секрет" такой суммы – включение в зарплату 100% надбавки за интенсивность труда, 20% надбавки за почетное звание "заслуженный" и доплата за научную степень в 15%. То есть это фактически максимально возможная зарплата с доплатами, а не реальный ее размер.

Суды бывших нардепов за пенсии – не редкость. Например, сейчас с Пенсионным фондом Киева за размер своей выплаты судится бывшая "регионалка" Раиса Богатырева. А в конце прошлого года суд против ПФУ выиграл бывший нардеп, член многих фракций (в частности, "Батькивщины") Валерий Борзов. Киевский окружной админсуд поднял его пенсию до более 50 тыс. грн.

Значительно большую пенсию отсудила себе бывшая "регионалка" Екатерина Ващук. Она принесла в Киевский окружной админсуд справку из Верховной Рады № 15/59-909 от 26.04.2024, согласно которой зарплата работающего нардепа-главы комитета составляет 69,9 тыс. грн. Суд установил пенсию Ващук в размере 90% от указанной зарплаты – то есть 62,9 тыс. грн.

Ващук – бывшая глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений. Именно поэтому ее пенсия и зависит от зарплаты бывшего председателя комитета. Но при этом действующий глава этого комитета задекларировал зарплату в размере 68 тыс. грн.

Самые богатые нардепы на пенсии: как используют нормы закона

Специальные пенсии, в том числе и для нардепов, в отличие от обычных, привязаны непосредственно к размеру зарплаты действующего нардепа. Эту норму отменили, однако в судах парламентарии требуют применять к ним законодательство в той редакции, которая действовала на момент их работы в Раде.

Благодаря этому пенсия нардепа должна составлять до 90% зарплаты действующего парламентария. Но в некоторых случаях эту норму трактуют "по-своему".

Как уже писал OBOZ.UA, самую большую пенсию (почти 246 тыс. грн) получает бывший член фракции "Оппозиционный блок" Сергей Кивалов. Сейчас его пенсия временно ограничена в связи с введением в 2025-м специальных коэффициентов. Тем, кто не защищал Украину, размер выплат сокращают – "неприкосновенной" остается сумма в 10 прожиточных минимумов – 23 610 грн, а ту часть выплаты, которая больше указанной цифры, сократят.

В суд Кивалов принес справку о зарплате народного депутата-главы комитета в размере 44,1 тыс. грн (с учетом надбавки), а также справку из Международного гуманитарного университета, который он возглавляет. Если бы ему назначили пенсию в размере 90% зарплаты нардепа, он бы получил всего 39,7 тыс. грн. Поэтому он требовал учесть также зарплату из университета. И, очевидно, чтобы иметь максимально большую пенсию, частный вуз, который возглавляет Кивалов, резко повысил ему зарплату.

Если в октябре 2019 года он получал 84,7 тыс. грн, то уже в ноябре его зарплата взлетела до 442,7 тыс. грн. В течение нескольких месяцев, до февраля 2020 года, он получал от 332,8 тыс. грн. Судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко (в 2023 году ушел в отставку) принял решение обязать провести перерасчет "на основании справки, выданной Управлением делами Аппарата Верховной Рады Украины № 15/26-469 (44255) от 21.02.2020 года и справки о доходах от 07.02.2020 года (исх. № 4), выданной Международным гуманитарным университетом, без ограничения максимальным размером".

Вскоре в Раде должны рассмотреть изменения в действующее законодательство об отмене специальных пенсий. Пока львиная доля украинцев на заслуженном отдыхе получают менее 5 тыс. грн, а средний размер пенсии составляет 6,4 тыс. грн, есть целые категории украинцев, которые получают десятки и даже сотни тысяч гривен пенсий.

В Украине действует солидарная пенсионная система. Те, кто работает, своими взносами содержат тех, кто сейчас находится на пенсии. Солидарная система не может обеспечивать отдельные категории высокими выплатами. Для этого должны функционировать профессиональные и накопительные уровни пенсионной системы.