В Украине хотят автоматически арестовывать деньги должников: за что проголосовали нардепы

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 9363 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по цифровизации исполнительного производства". "За" проголосовал 271 нардеп. Среди норм же документа – возможность автоматического ареста средств должников в банках. Причем подключение банков и других финансовых учреждений к информационному взаимодействию будет обязательным.

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Автором же законопроекта стал Кабинет министров. Среди положений документа выделяются также:

Определение порядка обращения взыскания на средства должника, находящиеся на вкладных (депозитных счетах).

Внедрение автоматизированного взаимодействия системы исполнительного производства с системой депозитарного учета ценных бумаг.

Введение взаимодействия между Единым реестром должников как составной части автоматизированной системы исполнительного производства и другими реестрами – с целью недопущения отчуждения должником имущества.

Соответствующие взаимодействия будут осуществляться автоматизированно.

Автоматизированное исключение сведений о лице из Единого реестра должников и снятие ареста с денежных средств на его счетах – в случае поступления достаточных средств на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Возможность формирования справки о наличии/отсутствии сведений о лице в Едином реестре должников.

Формирование соответствующей справки будет осуществляться автоматизированно.

Возобновление исполнительного производства при повторного предъявления исполнительного документа, а не открытие нового исполнительного производства.

Это позволит исключить дублирование сведений о должнике в Едином реестре должников.

Что говорят в Минюсте

В свою очередь, в Министерстве юстиции оценили документ позитивно. И призвали принять его окончательно.

Там утверждают: это будет способствовать оптимизации стадий исполнительного производства. А также позволит:

оптимизировать сроки совершения исполнительных действий;

повысить эффективность исполнительного производства.

"При этом реализация проекта Закона ... будет служить увеличению поступлений в него за счет взысканных с должников средств", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что тот сначала установил ограничение по его карте, потом потребовал разъяснения по поводу движения средств по ней, после чего запросил документы, подтверждающие, в частности, зарплату клиента – и после предоставления всего этого ограничение не снял. В банке на жалобу отреагировали – отметив, что действовали в рамках законодательства.

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