Прожиточный минимум кардинально изменится: какие суммы ожидать украинцам

Прожиточный минимум в Украине кардинально изменится, его планируют осовременить и он должен соответствовать реальным затратам на жизнь – около 10-12 тысяч гривен. Ожидается, что новые правила привяжут минимальные зарплаты и пенсии к прожиточному минимуму, а повышение будет постепенным и будет зависеть от ресурсов бюджета и детенизации экономики.

Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью СМИ. "Убежден, что это надо делать именно сейчас. Уже подан закон об отвязке прожиточного минимума от заработных плат для судей, прокуроров и т.д. В общем там четыре закона в пакете. Они уже в зале и голосуются", – отметил Гетманцев.

По его словам, отвязка прожиточного минимума от зарплат государственных служащих позволит уменьшить давление на бюджет и сделает систему более прозрачной. Кроме того, меняется подход к самому определению минимальной суммы для жизни. "Мы должны сказать людям – вот сумма, на которую реально можно прожить. И это не две тысячи гривен и даже не восемь тысяч. Вообще потребительскую корзину надо осовременить. В Украине можно прожить на 10-12 тысяч гривен", – объяснил нардеп.

Прожиточный минимум теперь будет напрямую соотноситься с минимальной зарплатой и пенсией, с поправкой на трудоспособность и инвалидность. Это означает, что:

минимальная зарплата и необлагаемый минимум должны обеспечивать реальное выживание;

минимальная пенсия и пенсии по инвалидности повышаются по графику, который бюджет может позволить;

повышение социальных стандартов связано с детенизацией экономики, например, от табачной отрасли.

"Если минимальная пенсия будет сразу повышена до 4,5 тысяч гривен вместо 2,3 тысячи, ресурс для этого появится благодаря детенизации и эффективному администрированию налогов", – подчеркнул Гетманцев.

По его словам, повышение прожиточного минимума стимулирует экономику. Люди с большей покупательной способностью направляют средства во внутреннее потребление, поддерживая бизнес и рабочие места, что дает значительно больший эффект, чем государственные программы кэшбека.

Главные нововведения

отвязка прожиточного минимума от зарплат судей, прокуроров и других госслужащих;

осовременивание потребительской корзины и установление реального минимума на уровне 10-12 тысяч гривен;

привязка минимальной пенсии и необлагаемого минимума к прожиточному минимуму;

постепенное повышение социальных выплат в пределах ресурсов бюджета и за счет детенизации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсии и зарплаты в Украине выплачиваются вовремя, задержек нет, но повышение части социальных стандартов в 2025 году заморожено из-за бюджетных ограничений. Отмечается, что деньги на увеличение выплат можно найти через детенизацию экономики.

