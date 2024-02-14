Индексация пенсий: кто будет получать на тысячу больше с 1 марта

В Украине уже с 1 марта примерно на 13% проиндексируют пенсии. Соответствующего постановления Кабмина до сих пор нет (в прошлом году оно появилось только 24 февраля), однако в правительстве уже пообещали выполнить обязательства.

Проблемы из-за дефицитного бюджета не позволяют рассчитывать на более значительное повышение. Индексация, введенная еще в 2017-м, предусмотрена законом, а ее формула была согласована с МВФ.

О том, кому и как повысят пенсии и почему этого повышения будет недостаточно, читайте в материале OBOZ.UA.

Что такое индексация пенсий

Законом предусмотрен минимальный размер индексации пенсий, рассказывает OBOZ.UA один из авторов индексации, бывший министр соцполитики Андрей Рева. Он запустил этот механизм еще в 2017 году. Сейчас же, как говорит экс-министр, это едва ли не единственный способ ощутимо повысить пенсии. Мол, в меморандуме с МВФ власти взяли на себя обязательство отказаться от дополнительных соцвыплат (фактически от всех, кроме предусмотренных законом). "Индексация и законом предусмотрена, и с МВФ согласована", – напоминает Рева.

В прошлом году у правительства была возможность увеличить размер индексации, но этого не сделали, уверен экс-министр. В этом году ситуация сложнее: львиная доля финансирования дефицита бюджета все еще под вопросом. США до сих пор не согласовали выделение Украине финансовой помощи. Более того, бюджетная помощь из Штатов не может тратиться на покрытие пенсий. На таком положении еще не принятого проекта закона настаивали представители Республиканской партии.

"Эта формула (мартовской индексации пенсий. – Ред.) согласована с МВФ и заложена в закон. Появились идеи изменить формулы, балльную систему ввести. Если они это сделают, то это будет конец любой индексации. Если прочтете меморандум с МВФ, МВФ договариваются, что не будет других выплат, кроме установленных законом", – добавляет Рева.

В правительстве условия проведения индексации комментировать фактически отказываются. Заместитель министра соцполитики, которая отвечает за индексацию, Дарья Марчак, как и пресс-служба Минсоца, просьбу об интервью от OBOZ.UA оставили без ответа.

Как изменятся пенсии с 1 марта

Размер индексации считается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это примерно 13% (такую цифру публично озвучивали и в Минсоце, и в правительстве).

Это немного, однако гораздо лучше, чем ничего. В прошлом году прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не пересматривались, поэтому самые бедные пенсионеры из-за инфляции потеряли часть покупательной способности.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что угодно, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то будут платить вам все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

Кто какую индексацию получит (расчеты редакции):

на 100–299 грн; такой размер индексации может быть только для украинцев, которые и сейчас имеют значительную прибавку к расчетному размеру пенсии (независимо от ее размера).

на 300–399 грн; при пенсии от минимальной до 3076 грн.

при пенсии от минимальной до 3076 грн. на 400–499 грн; если размер пенсии составляет от 3077 до 3846 грн.

если размер пенсии составляет от 3077 до 3846 грн. на 500–599 грн; при пенсии от 3847 до 4615 грн.

при пенсии от 3847 до 4615 грн. на 600–699 грн; при пенсии от 4616 до 5378 грн.

при пенсии от 4616 до 5378 грн. на 700–799 грн; при пенсии от 5379 до 6153 грн.

при пенсии от 5379 до 6153 грн. на 800–899 грн; если пенсия от 6154 до 6923 грн.

если пенсия от 6154 до 6923 грн. на 900–999 грн; при пенсии от 6924 до 7692 грн.

при пенсии от 6924 до 7692 грн. от 1000 грн; если пенсия от 7693 грн.

Кумулятивный с 2022 года уровень инфляции составил 31,7%. А если учесть прогнозный уровень роста цен в этом году, то совокупный рост за три года составит около 37%. Минимальная пенсия в январе 2022-го составляла 1934 грн. Если бы ее увеличили только на уровень роста цен, то уже в этом году украинцы должны получать пенсию от 2650 грн. На самом же деле ее размер составляет по состоянию на сегодня 2361 грн.

Фактический прожиточный минимум сейчас составляет более 4000 грн. То есть на самом деле большинство получающих пенсию украинцев находятся за чертой бедности. Но средств в бюджете Пенсионного фонда или тем более в государственном бюджете для того, чтобы провести индексацию, которая значительно повысила бы пенсии, нет. Украинцы и до полномасштабной войны получали самые маленькие пенсии в Европе.