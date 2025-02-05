В Украине через месяц проведут масштабную индексацию пенсий: кто будет получать на тысячу гривен больше

В Украине уже через месяц, с 1 марта, проведут масштабную индексацию пенсий. Размер повышения все еще неизвестен, однако ориентировочно речь идет о 10% (по расчетам индексация должна быть выше, однако окончательное решение будет принято постановлением Кабмина). При этом на прибавку в размере около 1 тыс. грн может претендовать тот, у кого есть расчетный размер пенсии в 10 тыс. грн.

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"Для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии", – сообщают на сайте Правительственного контакт-центра.

Проще говоря, расчетный размер пенсии увеличивают на определенный коэффициент. Этот коэффициент считают путем добавления 50% инфляции за прошлый год и 50% среднего за три года ростом зарплат. "Показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, применяемый для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50 процентам показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50 процентам показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачено страховые взносы, за три календарных года, предшествующие году, в котором производится увеличение", – говорится в объяснении.

В случае отсутствия дефицита средств Пенсионного фонда для финансирования выплаты пенсий в солидарной системе размер ежегодного увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, применяемого для исчисления пенсии, предусмотренный абзацем вторым этой части, может быть увеличен, но не должен превышать 100% показателя рост средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году, в котором производится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующими году, предшествующему году, в котором производится увеличение . Пока бюджет ПФУ дефицитный, поэтому в лучшем случае речь идет об индексации с учетом половины роста зарплат.

Какие пенсии не повысят

Не будут повышать "новые" пенсии. Индексация должна помочь "осовременить" старики. Поэтому тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет, перерасчет не будет касаться. Кроме того, есть еще некоторые ограничения. В частности, в 2024-м правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения выплат по результатам индексации ограничили 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. А минимальное повышение было установлено на уровне 100 грн. Каким будет решение в 2025-м, пока неизвестно.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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