В Украине часть пенсионеров может остаться без выплат: названы вероятные причины

Выплату пенсии могут остановить, если украинец не использует свой банковский счет более 6 месяцев. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в указанный период провести транзакцию своей пенсионной картой.

О том, по каким причинам еще могут остановить выплаты – читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцы могут легко возобновить выплаты пенсии, а также вернуть недополученные деньги. Для этого нужно обратиться в ПФУ (Пенсионный фонд Украины) и подтвердить свое лицо.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак изданию "На пенсии". После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

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Почему могут прекратить выплачивать средства на карту?

В случае смерти человека;

если пенсионер подал ложные сведения о стаже и зарплате;

если пенсионер надолго едет за границу (в этом случае могут быть исключения. Если у Украины со страной его нового пребывания есть договор о выплате пенсий, то он будет продолжать получать пенсию за границей).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцам восстановить утраченное пенсионное удостоверение. Опубликована инструкция.

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