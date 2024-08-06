В ЦПАУ добавили три новые услуги: кто сможет воспользоваться

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) расширили список услуг, доступных для некоторых украинцев. В частности, это коснется освобожденных из российского плена, льготников, детей с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС.

Видео дня

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, расширение перечня сервисов, которые можно будет получить во всех ЦНАПах, 6 августа утвердил Кабинет Министров. В частности, теперь можно будет:

встать на учет для оформления санаторно-курортного лечения или компенсации стоимости такого лечения людям, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии против Украины;

внести данные в Реестр льготников информации об украинцах, имеющих право на льготу, и членах их семей или опекуна;

обратиться за назначением ежемесячной денежной компенсации для учащихся учебных заведений на территориях радиоактивного загрязнения и детей с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы, не питающихся в столовых;

Также OBOZ.UA сообщал, что в ЦНАПе можно получить выплаты по правительственной программе "Ребенок не один". Эта программа оказывает финансовую поддержку детям, лишившимся родителей из-за войны, в размере 2,5 прожиточного минимума, а также 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью. Помощь доступна для ребенка после обретения им статуса сироты или лишения родительской опеки. Деньги выплачиваются в течение 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!