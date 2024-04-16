"Ребенок не один": в Украине ввели новые выплаты для детей-сирот

Правительство Украины запускает программу "Ребенок не один", которая оказывает финансовую поддержку детям потерявшим родителей в результате войны, в размере 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а также 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью. Эта помощь предоставляется автоматически после получения ребенком статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки и выплачивается в течение 6 месяцев, с возможностью дальнейшего продления.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. "Помощь введена, чтобы семьи, в которых временно находятся такие дети, могли обеспечить им необходимые условия и уход ", - говорится в сообщении.

Размер выплат

По расчетам Минсоца, на эту помощь государству необходимо будет выделить около 0,5 млрд грн в год. Размер выплат:

2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;

3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью;

для детей до 6 лет – 2563 грн , соответственно 2,5 прожиточных минимума – 6 407,5 грн;

, соответственно 2,5 прожиточных минимума – 3,5 прожиточных минимума – 8 970,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн, соответственно 2,5 прожиточных минимума – 7 990 грн;

3,5 прожиточных минимума – 11 186 грн.

Объем выплат определяется на уровне, что государство оказывает в поддержку детей, уже имеющих статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Для получения этой помощи в течение 6 месяцев следует обратиться с заявлением к лицу, временно принимающему ребенка, при условии, что эта семья постоянно проживает в Украине. Выплату можно получить через органы социальной защиты населения, ЦНАП или исполнительные органы территориальных общин.

Кто может оформить выплату

Выплату может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок. Основаниями могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором.

Временная помощь будет выплачиваться органом социальной защиты населения на лицевой счет получателя в уполномоченном банке, который он указал при заполнении заявления. Также он может выплачиваться в отделении почты по месту жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине семьи могут получить от благотворительного фонда BGV Charity Fund наборы экоподгузников для детей от рождения до 3-х лет. Для этого нужно подать анкету.

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