В стране ЕС изымут авто с номерами Беларуси и отдадут Украине: СМИ узнали детали

Парламент Латвии легализовал конфискацию автомобилей с регистрацией Белоруссии. Местные СМИ предполагают, что изъятые авто будут передавать Украине.

Видео дня

Как сообщила пресс-служба Сейма, 12 сентября латвийские депутаты приняли во втором чтении законопроект с поправками к закону "О дорожном движении". Согласно новым условиям все транспортные средства с белорусской регистрацией должны быть вывезены с территории Латвии или перерегистрированы до 31 октября.

"По истечении указанного срока транспортные средства из Беларуси смогут въезжать в Латвию только для одноразового пересечения территории Латвии транзитом, предварительно обратившись к электронным услугам Дирекции безопасности дорожного движения. Также после этого срока в Латвию смогут въезжать транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси для нужд дипломатических и консульских служб, посольств и делегаций, а также с гуманитарной целью", – объяснили в Сейме.

Местное издание Delfi пишет, что "вероятно, в случае несоблюдения нового регулирования транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, будут конфискованы в пользу Украины". Официально этой нормы в законопроекте нет.

Такие меры были введены в соответствии с санкциями, которые Европейский Союз ввел в отношении режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Впрочем, с 16 августа 2024 года Литва тоже полностью запретила въезд на свою территорию автомобилям, зарегистрированным в Беларуси, независимо от гражданства владельца или водителя. Решение было принято в рамках ужесточения санкций Европейского Союза против Беларуси из-за ее помощи России в войне против Украины.

С июля этого года страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – координированно ужесточили санкции против Беларуси. В частности, они запретили ввоз белорусских транспортных средств на свои территории, являющиеся частью более широких санкционных мер, введенных ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Латвии предлагают запретить гражданам России и Белоруссии покупать землю в стране. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже даже обсудила эту инициативу с представителями других стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!