Безработные украинцы могуть получать выплаты в стране ЕС: сколько денег дают и какие условия

Цены на жизнь в Швеции выше средних для Евросоюза, но, благодаря системе социального обеспечения, выжить здесь можно даже без работы. Для этого в стране внедрены выплаты по безработице – претендовать на них могут и граждане Украины.

Видео дня

Об этом сообщил украинец Роман(@roma.ne.vdoma), который убедился на этом на собственном опыте. После потери работы ему пришлось жить в Швеции с женой всю зиму.

"После того, как закончился мой контракт, я мог податься и получать часть компенсации по потере работы от такого страхования, как A-kassa. У меня это вышла совсем мизерная сумма", – объясняет Роман.

Мужчина говорит, что выплата по безработице в Швеции составляет 80% от зарплаты. Но, поскольку он работал не целый год, он получал после налогообложения 6 тысяч крон.

"Этого даже не хватает, чтобы перекрывало аренду за квартиру. Но нет беды, потому что жена также получает по программе за обучение – там также где-то 6,5 тысяч крон. Как минимум арендную плату перекрываем и продукты. Как раз в притирочку хватает", – констатирует украинец.

Он добавляет, что лица, которым не хватает денег на проживание, могут найти подработку или обратиться за помощью в коммуну. "Как я уже понимаю, иногда людям, которые постоянно не работают, дают такие пособия, что можно жить и не тужить", – говорит Роман.

Но следует быть готовым и к тому, что в коммуне могут отказать, посчитав сумму средств, которые получает семья, достаточной.

"Когда есть работа – гораздо веселее. По деньгам тогда больше можно всего себе позволить и куда-то поехать, попутешествовать, что-то даже отложить на то же путешествие", – отмечает украинец.

Как получить A-kassa

Вступите в фонд страхования (Arbetslöshetskassa), соответствующий вашей профессии, и платите членские взносы.

(Arbetslöshetskassa), соответствующий вашей профессии, и платите членские взносы. Выполните условия относительно стажа (Arbetsvillkoret) – необходимо проработать достаточное количество часов (в среднем 6 месяцев по более 60 часов) в течение года до наступления безработицы.

(в среднем 6 месяцев по более 60 часов) в течение года до наступления безработицы. В первый же день безработицы встаньте на учет в службе занятости (Arbetsförmedlingen).

(Arbetsförmedlingen). Оформите заявку на выплаты через сайт вашего фонда a-kassa.

Что важно учитывать

Размер выплат . Сначала составляет около 80% от прежнего заработка (с ограничениями по "потолку"), со временем сумма уменьшается.

. Сначала составляет около 80% от прежнего заработка (с ограничениями по "потолку"), со временем сумма уменьшается. Альтернатива . Если вы не состояли в фонде, вы можете претендовать на базовую помощь (grundbelopp), если выполнили трудовое условие, но она существенно ниже.

. Если вы не состояли в фонде, вы можете претендовать на базовую помощь (grundbelopp), если выполнили трудовое условие, но она существенно ниже. Для беженцев: украинцы с временной защитой, которые получили право на работу, также могут регистрироваться в фондах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!