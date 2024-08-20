В Риге выставили на продажу Дом Москвы: куда пойдут деньги

Власти Латвии выставили на продажу национализированный ранее так называемый "Дом Москвы" (Московский культурно-деловой центр). Бывшее имущество правительства города Москвы планируют продать не менее чем за 3,5 млн евро – вырученные средства передадут Украине.

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Как сообщает Delfi, недвижимость, расположенную по адресу улица Марияс 7, в Риге будет выставлено на аукцион VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ). Кроме здания Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Стартовая цена лота – 3,57 млн евро. Торги начнутся 20 августа и продлятся до 19 сентября. Все полученные в результате торгов средства VAS перечислит в государственный бюджет, после чего их перенаправят на общую поддержку жителей Украины.

Что такое "Дом Москвы"

11 января латвийский Сейм проголосовал за национализацию "Дома Москвы". Депутаты признали, что под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности Латвии. Поэтому ликвидация "культурного центра" устранило угрозу нацбезопасности и государственности Латвии.

Еще тогда президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что его страна передаст все вырученные средства за использование "Дома Москвы" в помощь Украине. На тот момент стоимость участка оценивалась в 517 083 евро, здания – 2 348 340 евро.

До этого право владения на "Дом Москвы" были закреплены за Департаментом собственности города Москва. Обязанность юридического представительства в Латвии принадлежала АО "Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams", также принадлежащему Департаменту собственности города Москвы.

Департамент собственности города Москвы – это структурное подразделение, находящееся в подчинении правительства столицы РФ. Им, по сути, руководит мэр Москвы и близкий соратник диктатора Владимира Путина Сергей Собянин. Оба включены в санкционные списки ЕС и Бюро контроля за иностранным капиталом США.

Также OBOZ.UA сообщал о предложении Еврокомиссии заморозить активы Центрального банка России в странах G7 на сумму более $280 млрд, что предусматривает поддержку Украины через бессрочное замораживание или на определенные периоды. Эти меры призваны обеспечить стабильность и предсказуемость, одновременно усиливая давление на Россию для завершения войны и выплаты репараций.

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