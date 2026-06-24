В Польше участились случаи отказа украинцам в предоставлении важного статуса: кто из беженцев в группе риска

В Польше участились случаи, когда гражданам Украины отказывают в присвоении статуса PESEL UKR. Вместо этого им присваивается статус PESEL NUE, который не предусматривает никаких льгот и преимуществ для украинцев. С проблемами сталкиваются граждане, происходящие из "мирных" регионов.

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Об этом сообщает Dziennik Gazeta Prawna. Часть опрошенных работодателей и организаций по поддержке бизнеса заявляют о том, что некоторые учреждения начали менять свой подход к выдаче PESEL UKR.

Кому грозят проблемы

Отмечается, что такие случаи начались после изменений в процедурах и уже не являются единичными. Также сообщается, что польские чиновники все чаще требуют дополнительных проверок и ставят под сомнение основания для предоставления статуса PESEL UKR.

Статус PESEL UKR дает украинцам право на легальное пребывание, доступ к государственной системе здравоохранения, упрощенную процедуру трудоустройства. В свою очередь, статус PESEL NUE означает, что действие PESEL UKR приостановлено.

"Кандидат, приехавший в Польшу на работу непосредственно из Украины, подал заявку на получение PESEL UKR в мэрии. Однако он получил PESEL со статусом NUE. Его попросили – я предполагаю, что это сделал его работодатель – уточнить эту ситуацию в офисе, поскольку, согласно инструкциям, нет никаких препятствий для получения им временного статуса защиты в Польше. Однако в офисе определили, что он не родом из региона, которому непосредственно угрожает война, и поэтому он не имеет права на PESEL UKR", – говорит представитель компании по трудоустройству украинцев.

В чём причина

Трудности объясняются расхождениями между данными в различных государственных реестрах .

. В частности, информация о способе въезда в Польшу не всегда корректно отражена в базах данных Пограничной службы , особенно если человек прибыл через другие государства Шенгенской зоны.

, особенно если человек прибыл через другие государства Шенгенской зоны. Это не только затягивает процедуру проверки, но и вынуждает часть украинцев доказывать обстоятельства своего прибытия, даже если ранее они беспрепятственно пользовались статусом UKR.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для украинских медиков, выехавших в Польшу после начала полномасштабной войны, наступают критические времена. Период упрощённых процедур трудоустройства подходит к концу, а значит, врачам придётся подтверждать квалификацию посредством медицинского квалификационного экзамена (LEW), который в этом году сдали менее 10% украинских участников.

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